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Roberto Martínez évoque la mémoire de Diogo Jota avant Portugal-Croatie

JD
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Roberto Martínez évoque la mémoire de Diogo Jota avant Portugal-Croatie

Un homme d’honneur. Après son match nul contre la Colombie dans la nuit de samedi à ce dimanche, le Portugal a validé son ticket pour les seizièmes de finale du Mondial 2026. Et les joueurs de la Seleção ont un gros morceau qui les attend d’entrée de jeu : la Croatie, vainqueur dans le même temps du Ghana (2-1).

Pour Diogo

En conférence d’après-match, le sélectionneur portugais Roberto Martínez a évoqué le fait que la partie se jouera le 3 juillet (coup d’envoi à 1 heure, heure française), soit un an tout pile après la mort de Diogo Jota dans un accident de voiture. Impossible pour l’ex-entraîneur de la Belgique de ne pas avoir une pensée pour son ancien joueur : « Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments où [il] revient dans nos pensées », a déclaré, ému, celui qui estime que « cet anniversaire » doit être vu comme « une célébration » : « C’est un moment pour nous rappeler que tout ce que nous avons accompli avec cette équipe a commencé avec lui. Nous avons remporté la Ligue des nations avec lui, il est sans doute le symbole et la source de notre motivation. »

Et de conclure par un message fort : « Nous voulons remporter la Coupe du monde pour Diogo Jota. »

Il risque d’y avoir pas mal de poussière dans le stade de Toronto au moment de la minute de silence.

Revivez Colombie-Portugal (0-0)

JD

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