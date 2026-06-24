La presse portugaise retourne sa veste sur Cristiano Ronaldo

C’est avec le sourire que se réveillent les Portugais ce mercredi matin. Après la victoire 5-0 de la Seleção et du doublé de Cristiano Ronaldo face à l’Ouzbékistan, ils ont pu voir au kiosque le plus proche de chez eux les journaux à l’effigie de CR7 et d’un même mot : « sim » (oui en VF), avec souvent beaucoup de I ou de M.

« Comme ça, ouiiiii ! », titre Record, en usant d’un jeu de mots avec le bruit de la célébration du quadragénaire en photo. Le journal sportif basé à Lisbonne souligne qu’il est le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde (Messi n’ayant pas marqué en 2010). « Les chants haineux se sont tus », écrit le rédacteur en chef, Luís Pedro Sousa, soulignant « le talent des joueurs, Cristiano Ronaldo en tête. » « Ouiiii, ce bruit que Ronaldo adore et qui ne cesse d’attiser la soif de victoires de l’équipe ! », opte le généraliste Diário de Notícias, sorte de Monde lusitanien. « Maintenant, ouiiiii », crie O Jogo, qui rappelle que le numéro 7 dépasse la légende Eusébio au classement des buteurs du Mondial, se hissant dans le top 10 (10 buts).

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A Bola retourne sa veste

A Bola, le plus vieux quotidien sportif du pays, parle d’« une victoire retentissante, avec un doublé du capitaine », ce dernier mot étant surligné. Luís Mateus, rédacteur en chef du quotidien et frondeur du joueur d’Al-Nassr après le premier match, met la note de 8 à CR7 et analyse : « Deux beaux buts, fruits de sa volonté de répondre sur le terrain à toutes les critiques dont il a fait l’objet. […] Désormais, il s’agit de maintenir ce niveau de jeu. Il ne suffit pas de dire qu’il est de retour, il doit vraiment revenir et rester jusqu’au bout. »

Correio da Manhã trouve le double buteur « incroyable et légendaire », tandis que JM Madeira, le journal de son île natale et l’un de ses seuls défenseurs après son premier rendez-vous raté, rappelle que « Ronaldo est toujours là ! »

Toujours passionnante cette presse portugaise, qui vit au gré des performances de son capitaine.

Cristiano Ronaldo livre ses vérités