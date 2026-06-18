N’allez pas penser que le Portugal est tendre avec leur GOAT. Après le nul contre la République démocratique du Congo (1-1), les médias du pays ont pointé du doigt la mauvaise prestation de Cristiano Ronaldo et de la Seleção.

Record titre ce jeudi « Comme ça, ça ne va rien donner pour le Portugal », avec une photo de CR7 au centre. A Bola, le journal de sports le plus vendu du pays, pense pareil, et met en avant un édito de son rédacteur en chef titré « La légèreté du GOAT et le poids du nôtre », en référence au triplé de Lionel Messi face à l’Algérie.

« Les Portugais ne se sont pas encore débarrassés de ce fardeau. Cristiano Ronaldo semble être écrasé par la gravité. Depuis longtemps, le brassard de capitaine ne correspond plus à son comportement, qu’il soit excusable ou non, compte tenu de son amertume. Actuellement, il est lui-même un problème. Et on l’impose à un modèle qui le rejette. Le Portugal court à sa perte, victime de son entêtement à refuser de voir l’évidence », enfonce le média référence.

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« Hors-jeu », « pauvre prestation » et « médiocrité »

O Jogo écrit « Hors-jeu » sur sa première page et souligne « une désillusion pour l’entrée en lice de la sélection, et une pauvre prestation de CR7 et compagnie. » « Cancelo, João Neves et Pedro Neto échappent à la médiocrité embarrassante dont fait partie Ronaldo », rappelle Jornal de Noticias. « Cristiano Ronaldo a passé de longues périodes isolé entre les défenseurs centraux adverses et a eu peu d’occasions de se montrer dangereux », décrypte Diario de Noticias, là aussi avec une photo de Cristiano Ronaldo allongé. « Houston, on a plusieurs problèmes », allégorise Correio da Manha.

Parmi les rares défenseurs du joueur d’Al-Nassr, le journal de Madère JM, dans son édition sportive, écrit que « le Portugal n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1, et la presse internationale n’a pas tardé à critiquer l’équipe, notamment Cristiano Ronaldo. Le Madérien reconnaît une mauvaise performance, mais appelle à lever la tête. » Dans sa seule déclaration de la soirée, le quintuple Ballon d’or a été bref : « Rien ne manquait. C’est le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais il aurait aussi pu perdre. »

Ça grogne au pays d’Eusébio.

Roberto Martínez défend encore Cristiano Ronaldo