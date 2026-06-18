S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. K
  • Portugal-RDC (1-1)

« Il est lui-même un problème » : la presse portugaise allume Cristiano Ronaldo

NB
8 Réactions
« Il est lui-même un problème » : la presse portugaise allume Cristiano Ronaldo

N’allez pas penser que le Portugal est tendre avec leur GOAT. Après le nul contre la République démocratique du Congo (1-1), les médias du pays ont pointé du doigt la mauvaise prestation de Cristiano Ronaldo et de la Seleção.

Record titre ce jeudi « Comme ça, ça ne va rien donner pour le Portugal », avec une photo de CR7 au centre. A Bola, le journal de sports le plus vendu du pays, pense pareil, et met en avant un édito de son rédacteur en chef titré « La légèreté du GOAT et le poids du nôtre », en référence au triplé de Lionel Messi face à l’Algérie.

« Les Portugais ne se sont pas encore débarrassés de ce fardeau. Cristiano Ronaldo semble être écrasé par la gravité. Depuis longtemps, le brassard de capitaine ne correspond plus à son comportement, qu’il soit excusable ou non, compte tenu de son amertume. Actuellement, il est lui-même un problème. Et on l’impose à un modèle qui le rejette. Le Portugal court à sa perte, victime de son entêtement à refuser de voir l’évidence », enfonce le média référence.

Embed t.co

« Hors-jeu », « pauvre prestation » et « médiocrité »

O Jogo écrit « Hors-jeu » sur sa première page et souligne « une désillusion pour l’entrée en lice de la sélection, et une pauvre prestation de CR7 et compagnie. » « Cancelo, João Neves et Pedro Neto échappent à la médiocrité embarrassante dont fait partie Ronaldo », rappelle Jornal de Noticias. « Cristiano Ronaldo a passé de longues périodes isolé entre les défenseurs centraux adverses et a eu peu d’occasions de se montrer dangereux », décrypte Diario de Noticias, là aussi avec une photo de Cristiano Ronaldo allongé. « Houston, on a plusieurs problèmes », allégorise Correio da Manha.

Parmi les rares défenseurs du joueur d’Al-Nassr, le journal de Madère JM, dans son édition sportive, écrit que « le Portugal n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1, et la presse internationale n’a pas tardé à critiquer l’équipe, notamment Cristiano Ronaldo. Le Madérien reconnaît une mauvaise performance, mais appelle à lever la tête. » Dans sa seule déclaration de la soirée, le quintuple Ballon d’or a été bref : « Rien ne manquait. C’est le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais il aurait aussi pu perdre. »

Ça grogne au pays d’Eusébio.

Roberto Martínez défend encore Cristiano Ronaldo

NB

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Les années 2000" par So Foot

à partir de 32€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 2j
127
34

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.