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Le joueur le plus « banal » du Mondial commence sa nouvelle vie avec un but

MJ
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Le joueur le plus « banal » du Mondial commence sa nouvelle vie avec un but

No Payne, no gain. Tim Payne a inscrit son premier but avec Olimpia dès ses débuts officiels sous le maillot du club paraguayen. Entré à la 69e minute face à Rubio Ñu, alors que son équipe menait déjà 4-0, le défenseur néo-zélandais de 32 ans a récupéré le ballon dans son propre camp avant de participer à la contre-attaque et de conclure l’action d’une frappe depuis l’entrée de la surface. Pleine lucarne, ou presque.

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Du buzz au Paraguay

Pendant le Mondial, le joueur avait connu un gros coup de projecteur, notamment pour avoir été identifié par l’influenceur argentin Valen Scarsini comme le joueur le moins connu de la compétition. Une délire qui lui aura permis de passer de moins de 5 000 abonnés à près de six millions, mais aussi d’attiré l’intérêt de plusieurs clubs argentins, mexicains et nord-américains.

Olimpia, qui souhaitait également profiter de sa nouvelle popularité a finalement remporté la mise. Son but a scellé la victoire d’Olimpia (5-0), la première du club après deux défaites lors des deux premières journées du tournoi de clôture.

Le joueur le moins connu du Mondial n’aura eu besoin que de douze minutes pour se présenter au Paraguay.

Scènes de chaos lors du Superclásico du Paraguay

MJ

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