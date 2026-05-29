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Un international néo-zélandais devient une star d'Internet

UL
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Un international néo-zélandais devient une star d'Internet

On va plus le suivre que son pays. Le patronyme Tim Payne ne parle à pas grand monde, même aux addictes de Football Manger, et pourtant. L’international néo-zélandais est en train de devenir une star du Mondial depuis qu’un influenceur argentin a appelé ses abonnés à faire de ce joueur un « héros » de l’été.

1 000 followers par minute

L’histoire de Tim Payne racontée par le Guardian. Valen Scarsini, l’influenceur en question, l’a identifié comme le joueur le moins connu de la Coupe du monde. Il avait moins de 5 000 abonnés sur Instagram jusqu’à ce que les fans de Scarsini ne se mettent à le suivre en masse. Par minute, plus de 1 000 personnes se sont abonnées à lui. L’attaquant de 32 ans, qui évolue à Wellington Phoenix comptabilise désormais plus d’un millions de followers. C’est plus que Chris Wood, la star néo-zélandaise. Pour leur troisième coupe du monde, les Kiwis sont dans le groupe G du Mondial. Il y affronteront la Belgique, l’Égypte et l’Iran.

Avec une armée numérique derrière elle.

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UL

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