S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

CT
7 Réactions
La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

Un cadeau empoisonné ? Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, s’apprête à défier Arsenal, champion d’Angleterre, en finale de Ligue des champions, samedi (18 heures). Achraf Hakimi, récemment revenu dans le groupe parisien, a de grandes chances de démarrer la rencontre comme titulaire.

Deux buts encaissés en 7 minutes de temps de jeu

En cas de titularisation de l’international marocain en défense et de Fabián Ruiz, souvent blessé cette saison, au milieu de terrain, le PSG alignera les dix joueurs de champ qui ont débuté la finale du 31 mai 2025 contre l’Inter pour la première fois de la saison.

Comme relayé par le compte Statsdufoot, ces dix héros parisiens n’ont joué qu’une seule fois ensemble au cours de l’exercice 2025-2026 : lors de la spectaculaire demi-finale aller contre le Bayern (5-4), le 28 avril, mais pendant sept minutes (de la 64e et la 71e). Durant ce laps de temps, les hommes de Luis Enrique ont encaissé deux buts en l’espace de 3 minutes, par Dayot Upamecano (64e) et Luis Díaz (67e).

On a déjà vu sept minutes plus catastrophiques que ça.

Le PSG doit absolument ouvrir le score en finale

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
20

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.