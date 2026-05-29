La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

Un cadeau empoisonné ? Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, s’apprête à défier Arsenal, champion d’Angleterre, en finale de Ligue des champions, samedi (18 heures). Achraf Hakimi, récemment revenu dans le groupe parisien, a de grandes chances de démarrer la rencontre comme titulaire.

Deux buts encaissés en 7 minutes de temps de jeu

En cas de titularisation de l’international marocain en défense et de Fabián Ruiz, souvent blessé cette saison, au milieu de terrain, le PSG alignera les dix joueurs de champ qui ont débuté la finale du 31 mai 2025 contre l’Inter pour la première fois de la saison.

Comme relayé par le compte Statsdufoot, ces dix héros parisiens n’ont joué qu’une seule fois ensemble au cours de l’exercice 2025-2026 : lors de la spectaculaire demi-finale aller contre le Bayern (5-4), le 28 avril, mais pendant sept minutes (de la 64e et la 71e). Durant ce laps de temps, les hommes de Luis Enrique ont encaissé deux buts en l’espace de 3 minutes, par Dayot Upamecano (64e) et Luis Díaz (67e).

Les 10 joueurs de champ titulaires du PSG en finale de C1 contre l'Inter Milan le 31 mai 2025 n'ont joué que 7 minutes ensemble avec le club parisien en match officiel cette saison. C'était face au Bayern le 28 avril 2026 entre la 64e et la 71e minute (2 buts encaissés). #PSGARS https://t.co/6ElZOx0nvU — Stats Foot (@Statsdufoot) May 28, 2026

On a déjà vu sept minutes plus catastrophiques que ça.

Le PSG doit absolument ouvrir le score en finale