Sébastien Piocelle arrive en Ligue 3

Il est un peu vieux pour les terrains, pas pour en dehors. Sébastien Piocelle arrive dans l’Ain. L’ancien milieu de terrain notamment passé par Nantes et Bastia devient directeur sportif de Bourg-Péronnas, qui vient de se maintenir de justesse en National. En novembre dernier, Piocelle avait quitté Beauvais, en difficultés financières.

Nouvel actionnaire

Cette arrivée intervient dans un remaniement plus large du FBBP 01 : l‘homme d’affaires Germain Targowski reprend en main le club. Relégué administrativement en National 2 l’été dernier, le club était reparti en National 1 sans grosses garanties financières. « On ne peut pas vivre chaque saison avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le club avait besoin de stabilité et d’un nouveau souffle, » a commenté l’ancien président dans un communiqué.

Marcel-Verchère en salive déjà !

La drôle de soirée qui attend les joueurs de Bourg-en-Bresse Péronnas