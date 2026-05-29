Le PSG s'envole au complet à Budapest

Deux par deux, le long du trottoir, et on ne traverse pas tant qu’on n’a pas la permission. Les écoliers de Luis Enrique s’envolent au complet à Budapest, où ils s’apprêtent à disputer leur deuxième finale de Ligue des champions d’affilée contre Arsenal (coup d’envoi à 18 heures). L’entraîneur parisien emmène 24 disciples. C’est son équipe complète, sans mauvaise surprise en ce qui concerne Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Par rapport à la saison dernière, seuls Dro Fernández et Ilya Zabarnyi pourraient disputer leur première finale de Ligue des champions.

Hakimi ou Zaïre-Emery ?

Après un dernier entraînement de veille de match ce vendredi après-midi en Hongrie, Luis Enrique choisira son onze de départ. Selon les premières indiscrétions, les onze même joueurs que lors de la finale de Munich devraient être titulaires. Un doute plane encore sur le poste de latéral droit, entre Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi. Absent depuis la trêve hivernale, Quentin Ndjantou est appelé.

Et c’est lui qui va marquer !

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