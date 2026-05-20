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Un cadre du PSG de retour à l'entraînement cette semaine

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Un cadre du PSG de retour à l'entraînement cette semaine

Un retour qui tombe à pic. Blessé depuis le 29 avril dernier, Achraf Hakimi fera son grand retour à l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain cette semaine, rapporte L’Équipe. L’international marocain était éloigné des terrains depuis sa blessure à la cuisse droite, contractée lors de la spectaculaire demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern (5-4).

De grandes chances de débuter la finale

Malgré l’absence de son latéral droit, le club parisien est parvenu à se qualifier pour une nouvelle finale de C1. Pour l’ultime rencontre de la saison, Hakimi et les siens défieront Arsenal, fraîchement sacré champion d’Angleterre à Budapest, le 30 mai prochain. Le capitaine du Maroc a de fortes chances de retrouver sa place de titulaire sur le flanc droit de la défense parisienne, au détriment du polyvalent Warren Zaïre-Emery, si son corps ne lui cause pas de nouveaux tracas d’ici-là bien entendu.

Tous les regards sont désormais tournés vers Ousmane Dembélé.

Comment gérer deux semaines sans jouer avant la finale pour le PSG ?

CT

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