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Pas d'Achraf Hakimi contre le Bayern Munich !

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Pas d'Achraf Hakimi contre le Bayern Munich !

Et si cette absence faisait l’ultime différence ? Ayant disputé l’intégralité de la demi-finale aller de Ligue des champions opposant son Paris Saint-Germain au Bayern Munich, Achraf Hakimi ne pourra pas répondre présent au retour. En effet, le latéral droit s’est blessé durant la rencontre.

Le Marocain est ainsi « victime d’une lésion de la cuisse droite » et « restera en soins ces prochaines semaines », a indiqué le club de la capitale. Il se pourrait même que le défenseur manque le duel contre Lens, en Ligue 1 . Idem pour Lucas Chevalier, qui est cependant remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique.

Pour le reste, tout le monde va a peu près bien !

Didier Domi : « Luis Enrique et Kompany jouent le style le plus difficile au monde »

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