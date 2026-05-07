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Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty
Mimines et mimiques. À la 31e minute de la demi-finale retour opposant le Bayern au PSG, l’Allianz Arena a hurlé au scandale après avoir vu João Neves toucher le ballon de la main dans la surface, après un dégagement de Vitinha. L’arbitre João Pinheiro n’a pas bronché : pas de penalty.
La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌ Pénalty ou pas ? 🤔#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/PgDgu2p58L— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2026
L’arbitre a suivi la règle
Dans les lois du jeu, l’IFAB, qui détermine les règles, précise que « quand un ballon est touché de la main par un joueur alors que le ballon a été tiré par un de ses coéquipiers, la main ne doit pas être sanctionnée ». Seules exceptions : si le ballon entre directement dans le but adverse ou si un joueur marque après une telle situation litigieuse, un coup franc direct doit être accordé à l’autre équipe. L’arbitre a donc suivi le règlement à la lettre sur cette action, après avoir déjà provoqué la colère des Bavarois sur une main de Mendes non sifflée au centre du terrain.
Jeu de mains, jeu quand même.« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage
EM