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Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty

EM
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Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty

Mimines et mimiques. À la 31e minute de la demi-finale retour opposant le Bayern au PSG, l’Allianz Arena a hurlé au scandale après avoir vu João Neves toucher le ballon de la main dans la surface, après un dégagement de Vitinha. L’arbitre João Pinheiro n’a pas bronché : pas de penalty.

L’arbitre a suivi la règle

Dans les lois du jeu, l’IFAB, qui détermine les règles, précise que « quand un ballon est touché de la main par un joueur alors que le ballon a été tiré par un de ses coéquipiers, la main ne doit pas être sanctionnée ». Seules exceptions : si le ballon entre directement dans le but adverse ou si un joueur marque après une telle situation litigieuse, un coup franc direct doit être accordé à l’autre équipe. L’arbitre a donc suivi le règlement à la lettre sur cette action, après avoir déjà provoqué la colère des Bavarois sur une main de Mendes non sifflée au centre du terrain.

Jeu de mains, jeu quand même.

« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage

EM

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