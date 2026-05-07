Les célébrations émaillées par des incidents à Paris

Pas totalement la fête. Les minutes et les heures qui ont suivi la qualification du PSG en finale de Ligue des champions ont vu Paris célébrer cette qualification pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. La joie est parfois allée trop loin, émaillée de plusieurs incidents aux abords du Parc des Princes et dans le quartier des Champs-Élysées, pourtant fermés à la circulation. Des supporters ont ainsi fait usage de mortiers et de feux d’artifice, les forces de l’ordre répliquant à coups de gaz lacrymogènes. Un groupe d’individus a également tenté de descendre sur le périphérique, avant d’être repoussé.

📰 ✨ ALERTE : AFFRONTEMENTS en cours au Parc des Princes, bloquant l'accès et perturbant la circulation aux abords du stade. (source : presse) pic.twitter.com/Z0lEEf9zdn — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) May 6, 2026

Ce jeudi matin, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a fait état de 127 interpellations (dont 107 dans la capitale) et de onze blessés dont un grave après avoir manipulé un mortier. La situation est finalement revenue au calme quelques heures après le coup de sifflet final.

Ruée sur les vols vers Budapest après la qualification du PSG