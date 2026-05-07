S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Bayern Munich-PSG (1-1)

Les célébrations émaillées par des incidents à Paris

TB
33 Réactions
Les célébrations émaillées par des incidents à Paris

Pas totalement la fête. Les minutes et les heures qui ont suivi la qualification du PSG en finale de Ligue des champions ont vu Paris célébrer cette qualification pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. La joie est parfois allée trop loin, émaillée de plusieurs incidents aux abords du Parc des Princes et dans le quartier des Champs-Élysées, pourtant fermés à la circulation. Des supporters ont ainsi fait usage de mortiers et de feux d’artifice, les forces de l’ordre répliquant à coups de gaz lacrymogènes. Un groupe d’individus a également tenté de descendre sur le périphérique, avant d’être repoussé.

Ce jeudi matin, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a fait état de 127 interpellations (dont 107 dans la capitale) et de onze blessés dont un grave après avoir manipulé un mortier. La situation est finalement revenue au calme quelques heures après le coup de sifflet final.

Ruée sur les vols vers Budapest après la qualification du PSG

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG va-t-il gagner la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
121
24

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.