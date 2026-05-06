Quels clubs sont allés deux fois d’affilée en finale de Ligue des champions ?

Le PSG ouvre-t-il une deuxième dynastie ? Le PSG s’est de nouveau qualifié en finale de Ligue des champions et il est temps de regarder les livres d’histoire. Sur les 22 équipes qui ont remporté la C1 dans l’histoire, seules huit l’ont remportée deux fois d’affilée. Un seul l’a fait au XXIe siècle : le Real Madrid.

Depuis la réforme de 1992, huit équipes ont disputé deux finales de Ligue des champions consécutives : l’AC Milan (1993, 1994, 1995), l’Ajax (1995, 1996), la Juventus (1996, 1997, 1998), Valence (2000, 2001), Manchester United (2008, 2009), le Bayern (2012, 2013), le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et Liverpool (2018, 2019).

Et lors des 40 dernières années, seuls l’AC Milan et le Real Madrid ont soulevé deux fois le trophée. Durant les premières éditions de la Coupe des clubs champions, le Real Madrid a remporté les cinq premières éditions de la C1. Avant Benfica (1961, 1962). L’Inter Milan, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich, Nottingham Forest ont également fait le doublé.

Ils ont gagné plusieurs Ligues des champions d’affilée :

Real Madrid : 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.

Real Madrid : 2016, 2017, 2018.

Bayern Munich : 1974, 1975, 1976

Ajax Amsterdam : 1971, 1972, 1973

AC Milan : 1989, 1990

Nottingham Forest : 1979, 1980

Inter Milan : 1964, 1965

Benfica Lisbonne : 1961, 1962

et le Paris Saint-Germain : 2025, 2026 ?

Pourquoi la finale de Ligue des champions n'aura-t-elle pas lieu le 30 mai au soir ?