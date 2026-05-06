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Vahid Halilhodžić crie à l’injustice après... Arsenal-Atlético

MBC
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Vahid Halilhodžić crie à l’injustice après... Arsenal-Atlético

Aucune solidarité entre collègues. Pour oublier que le FC Nantes est au bord de la Ligue 2, Vahid Halilhodžić a passé son mardi soir devant l’ennuyeux Arsenal-Atlético, remporté par les Gunners 1-0. Pendant cette demi-finale de C1, les entraîneurs des deux équipes, Diego Simeone comme Mikel Arteta, sont sortis de leur zone technique à de nombreuses reprises, notamment pour quémander des faveurs à l’arbitre. Un détail qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur du FCN pendant sa conférence de presse avant le match de la dernière chance contre Lens vendredi soir.

« Quand c’est Vahid qui demande, c’est dégage  »

Toujours frustré par son exclusion contre Brest pour avoir contesté une décision arbitrale, coach Vahid a indiqué que « Diego Simeone et Mikel Arteta devaient être exclus 50 fois mardi soir ». Décidément jalouxVahid Halilhodžić a même répété cette phrase : « 50 fois, ils doivent être exclus, et non. Pourtant, c’était une demi-finale de Ligue des champions. Par contre, quand c’est Vahid qui demande, c’est dégage ! La vie est injuste. »

Entraîner le FC Nantes 2025-2026 en est l’illustration.

Francis Coquelin joue la prolongation à Nantes

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