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Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?

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Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?

Optafrique. Didier Deschamps s’apprête à faire face à sa septième nation africaine sur le banc des Bleus, ce mardi face au Sénégal (21 heures). Son bilan en huit matchs face aux équipes du continent ? Cinq victoires, un nul et deux défaites, la dernière en date étant le récent match amical face à la Côte d’Ivoire (1-2). Avec trois confrontations, les Éléphants sont d’ailleurs la nation africaine que le champion du monde 1998 a le plus croisée, avec également le seul nul lors d’un amical en novembre 2016 (0-0). Le précédent revers de Deschamps avait eu lieu au Qatar, face à la Tunisie.

Deuxième match contre un champion d’Afrique en titre

La demi-finale de la même année face au Maroc (2-0) et le huitième de finale de l’édition 2014 face au Nigeria (2-0) sont les deux autres rencontres que DD a disputées contre des nations de la CAF dans un Mondial. Les Super Eagles sont d’ailleurs les uniques champions d’Afrique en titre (2013) que la Dèche a affrontés, avant les Lions de la Teranga.

Champions d’Afrique sur le terrain, du moins.

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Didier DESCHAMPS Didier DESCHAMPS head coach of France and Zlatko DALIC coach of Croatia during the UEFA Nations League, group 1 match between France and Croatia at Stade de France on June 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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