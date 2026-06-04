La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens

Sur le chemin de la Coupe du monde, les Bleus ont été renversé à la Beaujoire par la Côte d'Ivoire (1-2). C'est une première, puisque Didier Deschamps n'avait jamais perdu un match de préparation à une grande compétition depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France.

France 1-2 Côte d’Ivoire

Buts : Cherki (45e) pour les Bleus // G. Doué (53e) et A. Diallo (84e) pour les Éléphants

Il faut une première à tout, même après 14 ans de mariage : voilà, c’est fait, Didier Deschamps a perdu un match de préparation à une grande compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Ce n’était jamais arrivé depuis 2014 et cela s’est donc passé ce jeudi soir à la Beaujoire, où le public nantais n’a même pas pu compter sur les Bleus pour oublier la saison infernale de son FC Nantes. Une semaine tout pile avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le presque-tenant du titre s’est pris deux coups de marteau par la Côte d’Ivoire dans une seconde période où il y aura eu plus de changements que de beaux mouvements (1-2). Il est trop tôt pour douter, mais jamais trop tard pour garder la tête froide et se dire qu’un groupe de la mort attend cette équipe sur un autre continent.

La magie de Cherki

Ce n’était pas le scénario espéré par Didier Deschamps pour son avant-dernière représentation à domicile dans son costume de sélectionneur. À domicile, c’était le cas de le dire, puisque Nantes n’a pas oublié le jeune joueur qu’il était, scandant son nom à la 7e minute au moment où les Irrésistibles français avaient dégainé leur plus beau tifo (et même une banderole en hommage à la chatte à Dédé, qui a manqué pour le tirage de la phase de poules). Sur le terrain, la France avait déjà réussi quelques trucs, une évidence quand Rayan Cherki et Michael Olise sont alignés ensemble sur une pelouse. Déjà stoppé par Seko Fofana dans les premières secondes, Kylian Mbappé s’est retrouvé en position parfaite dans la surface, après un service du Bavarois, pour fermer son pied et tomber sur l’autre Fofana, Yahia, à la main ferme (7e). Un coup Marcus Thuram ratait le cadre (9e), un autre Dayot Upamecano rattrapait la petite bêtise d’Adrien Rabiot (14e) et personne ne demandait à se taper une page de pub pendant la pause fraîcheur.

GOOOOAAAALLLLL !!! ⚽️ MAGNIFIQUE ouverture du score par Rayan Cherki ! Le dribble et la frappe ! 😍 🇫🇷 France 1 - 0 Côte d'Ivoire #FRACIV 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/HCjmXbLeZj — TF1 (@TF1) June 4, 2026

Un avant-goût du Mondial à 48 cher à Gianni Infantino, jamais contre gâcher un peu plus notre plaisir devant un match. Heureusement, il reste les artistes pour se réconcilier avec ce sport. On ne parle pas de Simon Adingra, trop juste pour ajuster sa tête sur le centre de Fofana (27e), mais plutôt d’un type comme Cherki. Le nouveau chouchou de Pep Guardiola, dans une position plus axiale pour laisser le côté droit à Olise, n’a jamais arrêté de proposer. Il s’est emmêlé les pinceaux sur une occasion en or (31e), c’est vrai, mais on l’oublie volontiers quand il fait le show pour faire une passe quasiment décisive à Aurélien Tchouaméni, qui a lui aussi rencontré Fofana (41e) avant d’offrir une balle de but à Adingra, sauvée du bout des doigts par Mike Maignan (42e). Revenons-en à la magie et donc à Cherki : une première frappe pour attraper le portier ivoirien, puis une merveille dans la foulée, après un mauvais dégagement. Seko Fofana n’y a vu que du feu à l’entrée de la surface et le Citizen a pu croiser son tir pour se rappeler qu’il était né ici, à la Beaujoire, un soir de janvier 2020 (1-0, 45e).

La soirée très spécial de Guela Doué

L’arbitre Sebastian Gishamer avait bien besoin de la pause pour reprendre ses esprits après avoir mangé un coup de coude de Franck Kessié dans la tronche, Deschamps s’en est lui servi pour commencer sa revue d’effectif avec cinq changements (dont la sortie de Mbappé). Ce serait trop facile de tout mettre sur le dos des remplaçants, mais dans un deuxième acte endormi par les remplacements de tous les côtés (10 pour les Bleus, 9 pour la Côte d’Ivoire), ce sont les hommes en orange qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Guela Doué a écrit tout seul sa belle histoire, sous les yeux de son petit frangin resté sur le banc cinq jours après avoir gagné une nouvelle Ligue des champions. Né à Angers, à 100 kilomètres à peine de ce match très spécial pour lui (il aurait même chanté la Marseillaise selon TF1), l’ancien Rennais a passé une très belle soirée. Au bout d’une très belle séquence collective, Nicolas Pépé a lancé le défenseur transformé en attaquant pour s’en aller finir devant Maignan (1-1, 53e).

But de Doué ! Mais pas celui qu'on attendait ! 🇨🇮 #FRACIV C'est Guéla Doué, le frère de Désiré Doué, qui vient surprendre la défense française et ouvrir le score pour les Éléphants ! France 1 - 1 Côte d'Ivoire C'est à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ ! pic.twitter.com/CJ1EKaTbYG — TF1 (@TF1) June 4, 2026

Avec une équipe remaniée, les Bleus n’ont jamais réussi à se remettre dans la partie, Thuram s’essayant à quelques reprises (56e, 62e) et l’arbitre laissant même Maghnes Akliouche aller au bout de son action avant de lever son drapeau (84e). Les Éléphants, eux, étaient à l’affût à quelques jours de retrouver le Mondial pour la première fois depuis 2014 : Guela Doué, encore lui, a envoyé un centre fort repris par Amad Diallo pour mettre la Côte d’Ivoire devant (1-2, 84e). C’était sans les finalistes de la Ligue des champions et c’est un bon rappel : la Coupe du monde pour la France, c’est dans 10 jours.

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé (Gusto, 67e), Upamecano (Lacroix, 46e), Konaté (L. Hernandez, 67e), T. Hernandez (Digne, 46e) – Tchouaméni (Kanté, 46e), Rabiot (Koné, 67e) – Cherki (Zaïre-Emery, 78e), Olise (Akliouche, 46e), Thuram (Barcola, 89e) – Mbappé (Mateta, 46e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Côte d’Ivoire (4-4-2) : Y. Fofana – G. Doué, Singo (O. Diomandé, 75e), Agbadou, Konan (Operi, 68e) – Adingra (Pépé, 46e), Kessié (Inao Oulai, 68e), S. Fofana (Bonny, 68e), Y. Diomandé (Guiagon, 67e) – Diakité (A. Diallo, 46e), Wahi (B. Touré, 67e). Sélectionneur : Émerse Faé.

Les notes des Bleus contre la Côte d'Ivoire