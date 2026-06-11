Revivez la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026

Shakira, Alejandro Fernández et toute une ribambelle d'artistes pour célébrer la culture mexicaine d'un côté ; la gronde populaire de l'autre. Venez suivre avec nous le lancement de cette Coupe du monde vraiment pas comme les autres.

20h43 : Allez, pour ma part je vous laisse, merci de vous êtres échauffés avec moi. Place au live du match désormais !

20h40 : On est sauvés, il y a quand même une cérémonie protocolaire en bonus !!

20h34 : Oui le sombrero en carton !

20h32 : Memo Ochoa aura-t-il au moins une minute de temps de jeu dans le tournoi ?

20h30 : Des bousculades au moment d’y accéder, mais énormément de monde dans la fanzone dans le centre de Mexico !

20h27 : Bon puisqu’on s’ennuie, autant se partager nos pronos pour ce soir. C’est un 2-2 sur MPG par ici.

20h19 : Qu’est-ce qu’il est détendu, notre DD.

20h14 : Meilleur spectacle de cet avant-match, l’arrivée des joueurs sud-africains.

20h11 : Emballez, c’est rangé. Place aux échauffements, la fête est bel et bien finie…

20h05 : On vient vraiment d’avoir une cérémonie balancée en 10 minutes montre en main, en fait.

20h02 : Et c’est reparti pour les infos pratiques. Si jamais certains n’ont pas encore le topo : il y aura plein de matchs (104 au total), plein d’équipes (48), plein de buts et plein d’horaires inhumains.

20h : Allez, petit tour par New York pour parler basket. Pourquoi on a filé le Mondial de foot aux USA déjà ?

19h59 : Donc c’est déjà fini là ?

19h58 : Ça vaut pas Waka Waka.

19h55 : Et c’est parti pour Shakira, toute aux couleurs de la Colombie. Avec Burna Boy pour l’accompagner sur Dai Dai.

19h53 : Parfait pour ceux qui n’avaient pas peaufiné leurs réglages couleurs avant le début des hostilités, tout ça.

19h51 : Danny Ocean, Belinda : ça défile vite…

19h48 : Et ce sont donc les Mexicains de Maná qui ont la responsabilité d’ambiancer ce début de cérémonie.

19h43 : Allez c’est parti, que la fête commence.

19h41 : Une cérémonie d’ouverture qui ne sera d’ailleurs que la première d’un trio. Rendez-vous vendredi soir à Toronto puis dans la nuit de vendredi à samedi à Los Angeles pour remettre ça.

19h36 : Quoi qu’il en soit, il y a déjà de l’ambiance sur place.

19h34 : Pour mieux comprendre le contexte de contestation populaire autour de cette cérémonie (et plus globalement de la venue du Mondial au Mexique), je ne peux que vous recommander un peu de lecture.

19h33 : Déjà première question, est-ce qu’il y en a ici qui sont vraiment hypés par cette Coupe du monde, malgré tout le contexte qui l’entoure ?

19h32 : Et on ne dit pas merci à Bein Sports pour l’ambiance. Quelle idée de rediffuser la finale de 2022 en attendant la cérémonie…

19h31 : L’occasion de rappeler le programme des festivités. Aux côtés de Shakira, qui sera sans surprise de la partie, les Mexicaines Lila Downs et Belinda, le Vénézuélien Danny Ocean ou encore les Colombiens J Balvin et Ryan Castro seront également de la partie. Une soirée placée sous le signe du « papel picado », tradition artistique mexicaine.

19h30 : Allez, plus qu’une heure trente avant le coup d’envoi de cette 23e édition de la Coupe du monde ! On va patienter tous ensemble devant la cérémonie d’ouverture du côté du stade Azteca de Mexico.