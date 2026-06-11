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Le but mexicain parmi les plus rapides en ouverture d’une Coupe du monde
Le Mondial est parfaitement lancé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud n’aura mis que neuf minutes à se débloquer. Sur une perte de balle coupable des Bafana Bafana, c’est Julián Quiñones qui est venu ajouter son nom à la longue liste des premiers buteurs d’une Coupe du monde.
Buteurs les plus rapides lors d'un match d'ouverture à la Coupe du Monde : - 🇧🇷 César Sampaio (4') contre l'Ecosse le 10 juin 1998 - 🇩🇪Philipp Lahm (6') contre le Costa Rica le 9 juin 2006 - 🇲🇽Julián Quiñones (9') contre l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 #MEXRSA— Stats Foot (@Statsdufoot) June 11, 2026
Le troisième plus rapide de l’histoire à faire trembler les filets derrière le Brésilien César Sampaio en 1998 (4 minutes) et l’Allemand Philipp Lahm en 2006 (6 minutes).
Et le deuxième but le plus rapide, alors ?Revivez la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026
TB