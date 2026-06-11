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Le but mexicain parmi les plus rapides en ouverture d’une Coupe du monde

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Le but mexicain parmi les plus rapides en ouverture d’une Coupe du monde

Le Mondial est parfaitement lancé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud n’aura mis que neuf minutes à se débloquer. Sur une perte de balle coupable des Bafana Bafana, c’est Julián Quiñones qui est venu ajouter son nom à la longue liste des premiers buteurs d’une Coupe du monde.

Le troisième plus rapide de l’histoire à faire trembler les filets derrière le Brésilien César Sampaio en 1998 (4 minutes) et l’Allemand Philipp Lahm en 2006 (6 minutes).

Et le deuxième but le plus rapide, alors ?

Revivez la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026

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