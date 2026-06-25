La Serie A va rester sur DAZN

Pour les 110 personnes qui regardent la Serie A en France, ne vous inquiétez pas : vous pourrez continuer à le faire. Bon, ce sera toujours sur DAZN, mais au moins, le championnat italien sera diffusé.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Brice Daumin, le directeur général de DAZN France, a annoncé que la Serie A resterait sur la plateforme jusqu’en 2029. « On est très contents de prolonger la Serie A pour trois ans », a-t-il expliqué. DAZN avait commencé à diffuser le championnat italien la saison dernière en France.

L’offre couplée avec Ligue 1+ maintenue

DAZN va aussi conserver son offre couplée avec Ligue 1+. De quoi permettre aux abonnés de suivre le championnat italien et la Ligue 1 au même endroit, avec une nouvelle politique tarifaire annoncée par la plateforme, notamment après l’arrivée du neuvième match sur la chaîne de la LFP.

Bon, on ne sait pas si vous allez vraiment vous poser devant un Cagliari-Frosinone un dimanche après-midi, mais au moins, vous pourrez toujours regarder la bonne vieille Ligue 1 sur DAZN.

Nos 10 conseils pour remonter au classement sur MPP