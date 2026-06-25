Aurélien Tchouaméni : « Le coach nous a donné une mission »

La salle était bondée. Présent en conférence de presse d’avant-match de Norvège-France (vendredi 21h), match décisif au classement du groupe I, et donc dans le déroulé de la suite de la compétition, Aurélien Tchouaméni a commencé par rendre hommage à son sélectionneur, endeuillé : « Au nom de toute l’équipe de France, on voulait présenter nos condoléances au coach, à sa famille et son entourage. C’est un moment compliqué pour tout le monde, le coach et nous. Quand il est parti, il nous a donné une mission, au staff technique et aux joueurs. On sait qu’en finissant deuxièmes il y aura beaucoup plus de périples à faire. Notre objectif principal est de gagner le match. »

Une question d’équilibre

Questionné sur le caractère de Guy Stéphan – « quelqu’un de très ouvert, qui aime chambrer » – puis par la presse norvégienne sur les déclarations d’Erling Haaland, le milieu de terrain du Real Madrid a rétorqué : « Vous le croyez ? (…) Je ne sais pas s’il blaguait ou non, ça n’a pas d’impact sur nous. »

Plus largement, il fut aussi question de son rôle dans le 4-2-3-1 appliqué depuis le début de la compétition, formation dans laquelle il lui avait fallu trouver ses repères lors du match d’ouverture contre le Sénégal : « Avec quatre offensifs il y a un équilibre à garder. Contre le Sénégal, sur certaines actions j’avais l’automatisme de monter, mais je me suis vite rendu compte que c’était pas le meilleur choix de jeu, donc je suis resté derrière. Concernant Manu (Koné, NDLR) c’est un très bon ami à moi, et un très grand joueur. Je crois qu’une fois le coach avait dit que Manu était sous-coté, et à chaque fois qu’il a l’opportunité de jouer, il montre ses qualités offensives et défensives. Quand on joue pour la France, on sait que personne ne peut se reposer sur ses lauriers, mais ça n’est la mentalité de personne ici. »

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