Des supporters de l’Équateur se mettent sur la gueule avant le match contre l’Allemagne

Football unites the world, mais pas forcément les habitants d’un même pays.

Super ambiance à Time Square en marge du match entre l’Équateur et l’Allemagne (coup d’envoi ce jeudi soir à 22 heures). Alors que La Tri est condamnée à gagner contre la Nationalmannschaft pour espérer passer au prochain tour, des supporters équatoriens en sont venus aux mains sur la célèbre place new-yorkaise.

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Selon des observateurs présents sur place, les protagonistes seraient des supporters du Barcelona Sporting Club et de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, deux rivaux bien connus du championnat national qui n’ont visiblement pas profité de la trêve internationale pour observer celle des confiseurs.

Qu’est-ce que ça va être quand ils vont se retrouver dans le même avion pour rentrer au pays demain matin…

L’idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite