Neymar cite du Lewis Hamilton pour son retour avec le Brésil

« Souviens-toi de qui tu es ». Ce sont par ces mots que Neymar Jr. a légendé sa publication Instagram, celle de son retour avec la sélection, plus de trois ans après, face à l’Écosse (0-3). On le voit essuyer ses yeux embués et faire un bécot au public brésilien. Ces six mots (en anglais) sont une référence à Lewis Hamilton, qui a d’ailleurs commenté « TOUJOURS » sous le post du joueur de Santos.

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Après sa première victoire en Grand Prix depuis près de deux ans le 14 juin dernier, le pilote britannique a également écrit cette phrase sur ses réseaux sociaux, qui lui avait été prononcée par un fan en avril 2025 pour lui remonter le moral. Clin d’œil qui continue de lier ces deux légendes de leur sport : Lewis Hamilton a remporté ce GP à Barcelone.

L’époque où Neymar courait aussi vite qu’une F1.

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