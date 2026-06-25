Un certain Reynolds dans le viseur du Stade rennais

En voilà une solution pour contrer les onze fantastiques du PSG. Déjà très actif lors de ce mercato estival avec les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Gonçalo Oliveira, le Stade rennais s’active pour renforcer sa défense. Selon L’Équipe, une piste plus que surprenante aurait émergé ces dernières heures en Bretagne. Ryan Reynolds, l’acteur incarnant Deadpool, serait dans le radar du club brétillien.

Mince, c’était un homonyme

Après quelques vérifications, ce n’est pas Ryan Reynolds (également copropriétaire de Wrexham), mais bien Bryan Reynolds qui est sur les tablettes de Rennes. Le latéral droit de 24 piges évolue à Westerlo en Belgique depuis quatre ans après un bref passage à la Roma et huit rencontres disputées. Pour recruter le quasi-homonyme de Deadpool, le board rennais devra sortir le chéquier, puisque l’Américain est sous contrat jusqu’en 2027 avec son club, même si l’antihéros aurait eu plus de gueule.

Ce n’est pas grave, ils ont déjà Super-Lepaul.

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