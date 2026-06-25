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Une nation blacklistée autorisée à revenir dans une compétition FIFA

MJ
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Une nation blacklistée autorisée à revenir dans une compétition FIFA

La FIFA a visiblement trouvé la plus petite porte possible pour faire revenir la Russie. Suspendu des compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le pays pourra participer à la nouvelle Coupe du monde U15, organisée en Azerbaïdjan du 22 au 31 octobre.

Le communiqué de la fédération azerbaïdjanaise indique que la compétition sera ouverte à toutes les équipes masculines des associations membres de la FIFA. Une formulation qui ne cite pas directement la Russie, mais qui suffit à lui rouvrir la porte.

Infantino commence par les petits

La compétition, créée en décembre 2025, doit servir de nouveau rendez-vous mondial pour les sélections de jeunes. Mais dans le contexte actuel, elle ressemble surtout à un premier test politique pour la FIFA, alors que Gianni Infantino avait déjà expliqué vouloir réintégrer les équipes russes, estimant que leur suspension « n’avait rien apporté ».

Idéal pour préparer le Mondial 2034.

La patate de Lechi Sadulayev

MJ

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