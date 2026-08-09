Un joueur de l'OM estime que Messi est son Dieu

Notre-Dame de la Garde a de la concurrence. Recruté l’hiver dernier par l’Olympique de Marseille, Quinten Timber s’apprête à disputer sa première saison pleine avec les Phocéens. Avant de partir à l’abordage de la Ligue 1, le frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën Timber a déclaré à L’Équipe que plus jeune, « Messi était mon Dieu. »

« Messi a toujours été au-dessus de tout »

« En tant que milieu, j’ai beaucoup suivi le trio Iniesta, Xavi, Busquets, avec une préférence pour Iniesta. Mais Messi… Il a toujours été au-dessus de tout pour moi. Quand il a quitté Barcelone, je me suis détaché, et j’imagine qu’en devenant professionnel, on perd aussi le côté fan », complète le relayeur marseillais qui, cette saison, jouera au milieu avec des joueurs bien moins fins techniquement : Pierre-Emile Hojberg, Geoffrey Kondogbia ou encore Himad Abdelli.

Celui qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas est aussi revenu sur son arrivée en Provence. « Je me suis senti aimé quand je suis arrivé à l’OM, et nous allons accueillir chaleureusement les recrues cet été.»

Du Jul dans le vestiaire, et le tour est joué.

L'OM poursuit sa préparation par une victoire