Thierry Henry justifie son amour pour New York devant Zohran Mamdani

« J’ai jamais rien vu d’aussi haut, c’est haut, c’est haut New York, New York USA. » S’il était encore de ce monde, Serge Gainsbourg serait d’accord avec les propos de Thierry Henry sur New York. Au cours d’une discussion avec le maire Zohran Mamdani, fan d’Arsenal comme lui, celui qui détient une rue new-yorkaise à son nom a expliqué pourquoi, en 2012, il avait déclaré que la Big Apple était la meilleure ville du monde.

« New York représente le monde tel qu’il est. »

« Ma personnalité est très proche de celle d’un New-Yorkais », affirme l’ancien joueur des New York Red Bulls. « Je viens ici depuis 1995. Par exemple, un New-Yorkais vous fera clairement savoir ce qu’il pense et j’adore ça. Ensuite, il y a la mixité de la ville. C’est comme ça qu’est le monde. New York représente le monde tel qu’il est. C’est la meilleure représentation du monde. »

Pour illustrer ses propos, Henry a évoqué les différents quartiers de New York (Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island) qui sont tous différents les uns des autres. Suite à cette déclaration d’amour pour la ville qui abrite le Rockefeller Center, le MoMA et Central Park, le maire de New York Zohran Mamdami l’a remercié.

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