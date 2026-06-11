S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Une rue de New York porte le nom de Thierry Henry

NB
Réactions
Une rue de New York porte le nom de Thierry Henry

Thierry en rue. À l’occasion d’une initiative de la mairie de New York, une artère de la Big Apple portera le nom de Thierry Henry, du moins le temps de la Coupe du monde. « Avoir une rue qui porte mon nom est un honneur dont je n’aurais jamais osé rêver. Cette ville occupe une place si spéciale dans mon cœur : mon fils Tristan y est né, et New York fera à jamais partie de l’histoire de notre famille », a écrit le Français, passé par le RB New York entre 2010 et 2014, dans un post Instagram.

Difficile de ne pas imaginer le rôle de Zohran Mamdani, maire de la ville et fan invétéré des Gunners, dans cette initiative. Absent à l’inauguration du fait de son rôle de consultant en Angleterre, le champion du monde 1998 promet « un selfie » à son arrivée aux États-Unis et au croisement de la 50e rue et de la 6e avenue en plein Manhattan.

Et la Cygan Avenue, elle est où ?

Voir la Coupe du monde à moitié pleine

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 3h
107
90

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.