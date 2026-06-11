Une rue de New York porte le nom de Thierry Henry

Thierry en rue. À l’occasion d’une initiative de la mairie de New York, une artère de la Big Apple portera le nom de Thierry Henry, du moins le temps de la Coupe du monde. « Avoir une rue qui porte mon nom est un honneur dont je n’aurais jamais osé rêver. Cette ville occupe une place si spéciale dans mon cœur : mon fils Tristan y est né, et New York fera à jamais partie de l’histoire de notre famille », a écrit le Français, passé par le RB New York entre 2010 et 2014, dans un post Instagram.

Difficile de ne pas imaginer le rôle de Zohran Mamdani, maire de la ville et fan invétéré des Gunners, dans cette initiative. Absent à l’inauguration du fait de son rôle de consultant en Angleterre, le champion du monde 1998 promet « un selfie » à son arrivée aux États-Unis et au croisement de la 50e rue et de la 6e avenue en plein Manhattan.

Et la Cygan Avenue, elle est où ?

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