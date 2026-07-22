Guardiola à la tête de l’Italie, un fantasme bientôt réalité ?

Toujours à la recherche de son futur sélectionneur, l’Italie, désireuse de retrouver sa grandeur d’antan, rêve depuis de longues semaines de voir Pep Guardiola s’asseoir sur son banc. Ce qui était de l’ordre du fantasque est devenu un peu plus concret le week-end dernier. Et si l’opération séduction fonctionnait ?

Un seul petit rendez-vous à Barcelone a suffi à enflammer la Botte. Le week-end dernier, le duo Maldini-Leonardo, chargé de redresser la sélection italienne, s’est entretenu avec Pep Guardiola. Libre de tout contrat, le technicien espagnol se serait vu proposer le poste. Une information confirmée par Giovanni Malago, le président de la fédération italienne. Même si on en est encore loin, le rêve d’attirer le technicien le plus titré de sa génération pourrait devenir réalité pour la Nazionale.

Une opportunité en or

L’affaire semblait pourtant pliée. D’après plusieurs sources italiennes, Roberto Mancini, Andrea Pirlo ou Antonio Conte avaient le vent en poupe pour prendre les rênes de la Nazionale, qui a échoué pour la troisième fois d’affilée à se qualifier pour la Coupe du monde et n’a plus de sélectionneur depuis la démission de Gennaro Gattuso en avril dernier. Pourtant, depuis quelques heures, le scénario a changé, et une opportunité inattendue semble s’offrir au football italien.

Épuisé par ses dix années glorieuses à Manchester City, où il a glané 20 titres et remporté 70 % de ses matchs, Guardiola ne serait pas insensible à l’intérêt de la Botte, qui se dit prête à quelques entorses pour le convaincre. « Il y a des aspects financiers et budgétaires, dire qu’il faut serrer les dents est un euphémisme, a lancé Giovanni Malagò dans l’émission Vivavoce. Des exceptions ont été faites, des exceptions qui concernent, par exemple, le nom qui domine tellement ces derniers temps : Pep Guardiola. Des exceptions pour des raisons évidentes que je ne détaillerai pas ici, mais rien ne garantit que cela aboutira. Je pense néanmoins qu’il était juste et important d’ouvrir le dialogue et de le maintenir. »

Guardiola, sélection compatible ?

Sur le papier, l’idée paraît toutefois surréaliste et le lien de l’ancien entraîneur du FC Barcelone avec l’Italie ne semble pas évident. Pourtant, l’ancien milieu défensif a évolué en tant que joueur à Brescia, où il se rend régulièrement, durant deux saisons et demie, mais aussi à l’AS Roma (2002-2023). L’autre interrogation, c’est de savoir si cet entraîneur génial, qui a révolutionné son sport et signé des succès éclatants avec les plus grands clubs européens (3 Ligues des champions soulevées et 12 titres de champions entre le Barça, le Bayern et Manchester City entre autres), pourrait devenir un grand sélectionneur. À la tête d’une sélection, le temps pour mettre en place des principes de jeu est bien plus réduit, ce qui est pourtant l’une des grandes spécialités du Catalan. De plus, Guardiola a majoritairement eu sous la patte de grands joueurs déjà prêts pour le haut niveau.

Dans cette Nazionale moribonde, tout reste à construire. Mis à part Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali et quelques joueurs prometteurs comme Pio Esposito, Francesco Camarda ou encore Samuele Inácio, il y a de nombreux manques dans le vivier italien, notamment au niveau des ailiers. Est-ce que le technicien espagnol est prêt à revenir près de 20 ans en arrière, où, au début de sa carrière d’entraîneur, il était parvenu à accomplir de belles choses avec la réserve de Barcelone en quatrième division espagnole, et à faire preuve de suffisamment de patience pour traverser les premiers mois d’une reconstruction avant d’espérer disposer des armes nécessaires pour redonner ses lettres de noblesse à cette nation quatre fois championne du monde ? Reste désormais à savoir si Guardiola a envie de relever le plus grand défi de sa carrière. La réponse ne devra pas trop tarder car la Nazionale lancera sa Ligue des nations face à la Belgique fin septembre.

Pep Guardiola au chevet de l’Italie ?