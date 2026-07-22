Sale soirée pour les Hearts : les résultats de mardi en Ligue des champions

Pardon ? Vous n’avez pas regardé le deuxième tour de qualification de la Ligue des champions ? Ne vous inquiétez pas, un petit récap s’impose. Alors que l’Olympique lyonnais, qualifié d’office pour le troisième tour, connaît son adversaire et débutera en août, d’autres clubs sont sur le pont européen depuis le 7 juillet.

Ce mardi soir, 11 matchs étaient au programme. Parmi eux, trois clubs qui rejoignaient la longue route vers la C1 n’ont pas fait dans la dentelle. Déjà qualifiés pour des compétitions européennes l’an dernier, l’Étoile rouge de Belgrade (0-4 à Larne, Irlande du Nord), le Lech Poznań (1-4 à Aarhus, Danemark) ont étrillé leur adversaire à l’extérieur.

Les Hearts balayés, Thoune s’accroche

Si vous étiez derrière le Heart of Midlothian, surprise du dernier championnat d’Écosse, sachez qu’il a aussi été balayé par un habitué des Coupes d’Europe, le Sturm Graz, sur le score de 4 à 0. Dans les belles histoires, le champion de Suède Mjällby a rappelé qu’un champion de Gibraltar, le Lincoln FC, ça ne vaut pas un cachou : victoire 3-0 ; et l’actuel deuxième du championnat des Îles Féroé, le KÍ Klaksvík, a tenu en échec le champion lituanien du Kauno Žalgiris (0-0).

Embed t.co

Dans les autres matchs de la soirée, le Slovan Bratislava, en Ligue des champions en 2024-2025, a fait le travail sur le terrain des Géorgiens de Saburtalo (0-2), Fenerbahçe n’a pu gagner que d’un but à domicile face aux vice-champions polonais du Górnik Zabrze et les étonnants champions de Suisse du FC Thoune ont accroché le Dinamo Zagreb (1-1).

Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava

Mjällby 3-0 Lincoln FC

Sabah FC 1-0 KuPS

Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers

AGF Aarhus 1-4 Lech Poznań

FC Thoune 1-1 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 1-0 Górnik Zabrze

Sturm Graz 4-0 Hearts

KÍ Klaksvík 0-0 Kauno Žalgiris

Larne 0-4 Étoile Rouge

Víkingur Reykjavik 2-1 Hapoël Beer-Sheva

Le plus vieux joueur de la Coupe du monde prend sa retraite