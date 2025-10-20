Un club de village remporte le championnat suédois

Historique !

Imaginez-vous Guingamp terminer en tête de Ligue 1 ? Mieux, voyez-vous le club de votre village de 1200 habitants remporter le championnat de France ? Une hérésie qui est devenue plus réelle que jamais, ce lundi, en Suède, où le Mjällby AIF s’est offert le titre de l’Allsvenskan, D1 suédoise.

En troisième division en 2015, champion en 2025

À trois journées de la fin, le petit poucet ultime a assez d’avance sur ses poursuivants pour ouvrir le champagne. Même l’IFK Göteborg, à domicile, n’a pas résisté à la tempête venue du sud de la Suède (0-2). Un retourné de Jacob Bergström puis un tir de Tom Pettersson ont permis aux joueurs de communier avec les 1000 supporters ayant fait le déplacement de près de 300 kilomètres.

Le nombre de fans est colossal pour ce village de pêcheurs. Les dernières années du club ont été mouvementées car, en 2015, Mjällby végétait en troisième division nationale et avait flirté avec la descente. Depuis, l’équipe professionnelle s’est stabilisée et se retrouve désormais dans les livres d’histoire.

Les supporters de Leicester peuvent se rhabiller.

