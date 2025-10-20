S’abonner au mag
  • Suède
  • Mjällby AIF

Un club de village remporte le championnat suédois

EL
Un club de village remporte le championnat suédois

Historique !

Imaginez-vous Guingamp terminer en tête de Ligue 1 ? Mieux, voyez-vous le club de votre village de 1200 habitants remporter le championnat de France ? Une hérésie qui est devenue plus réelle que jamais, ce lundi, en Suède, où le Mjällby AIF s’est offert le titre de l’Allsvenskan, D1 suédoise.

En troisième division en 2015, champion en 2025

À trois journées de la fin, le petit poucet ultime a assez d’avance sur ses poursuivants pour ouvrir le champagne. Même l’IFK Göteborg, à domicile, n’a pas résisté à la tempête venue du sud de la Suède (0-2). Un retourné de Jacob Bergström puis un tir de Tom Pettersson ont permis aux joueurs de communier avec les 1000 supporters ayant fait le déplacement de près de 300 kilomètres.

Le nombre de fans est colossal pour ce village de pêcheurs. Les dernières années du club ont été mouvementées car, en 2015, Mjällby végétait en troisième division nationale et avait flirté avec la descente. Depuis, l’équipe professionnelle s’est stabilisée et se retrouve désormais dans les livres d’histoire.

Les supporters de Leicester peuvent se rhabiller.

Comment le style "casual" des supporters est devenu mythique

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!