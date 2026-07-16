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Le plus vieux joueur de la Coupe du monde prend sa retraite

MJ
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Le plus vieux joueur de la Coupe du monde prend sa retraite

Papy a finalement décidé d’arrêter la résistance et de raccrocher les gants. À 43 ans, Craig Gordon était le joueur le plus âgé de la compétition, même s’il n’a pas disputé la moindre minute avec l’Écosse. Le gardien a annoncé ce jeudi qu’il mettait fin à une carrière longue de 25 ans, 710 matchs et 84 sélections. « Je n’ai jamais voulu que ça s’arrête, mais ça doit prendre fin. J’ai réalisé mes rêves et j’en suis extrêmement reconnaissant », a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

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Une carrière longue comme un hiver écossais

Passé par Hearts, Cowdenbeath, Sunderland et le Celtic, Gordon a notamment remporté cinq championnats d’Écosse entre 2015 et 2019, trois Coupes de la Ligue écossaise et trois Coupes d’Écosse, dont une avec Hearts en 2006. Il termine donc là où tout avait commencé, à Heart of Midlothian, après avoir traversé deux décennies, plusieurs grosses blessures et deux compétitions internationales sans entrer en jeu.

À 43 ans, il était temps de couper le Gordon.

Une finale se jouera pour le titre de champion d’Écosse

MJ

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