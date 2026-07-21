Leo Messi de retour à Rosario !

Retour au bercail. Après avoir essuyé ses larmes après la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Espagne, Leo Messi est enfin rentré chez lui, à Rosario. La chaîne sportive ESPN a diffusé des images montrant la star de 39 ans à bord d’un monospace gris, à son arrivée dans une résidence sécurisée de Funes, en périphérie de sa ville natale.

La Pulga y possède une maison, où il séjourne habituellement lorsqu’il passe une tête dans la région. Malgré la foule rassemblée, l’octuple Ballon d’or n’est pas sorti de son carosse.

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Un avenir incertain en sélection

Une partie de la sélection argentine avait atterri dès lundi soir à Buenos Aires avec Lionel Scaloni et son staff pour un bain de foule en bonne et due forme. Des milliers de supporters, parfois en larmes, les avaient accueillis à coups de chants et d’acclamations. Seul petit détail : Lionel Messi, lui, avait séché la fête, comme son fidèle toutou ami Rodri De Paul. Après avoir claqué huit buts et délivré quatre passes décisives à 39 ans pour ce qui s’avère certainemment sa dernière Coupe du monde, le lutin n’a pour l’instant rien communiqué au sujet de son avenir en sélection.

Une certitude : il n’arbitrera pas le fight Gavi-Paredes.

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