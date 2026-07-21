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« Un système pourri jusqu'à la moelle » : Javier Tebas dézingue la FIFA et Gianni Infantino

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«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Un système pourri jusqu'à la moelle<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Javier Tebas dézingue la FIFA et Gianni Infantino

Javier tabasse. Président de LaLiga depuis 2013, Javier Tebas n’a pas été tendre avec Gianni Infantino, son homologue de la FIFA dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde. « La FIFA organise les choses comme bon lui semble, en fonction de ses objectifs et de ses propres intérêts, et certainement pas pour le bien du football, considère l’homme de presque 64 ans. Si elle a besoin d’une pause de 27 minutes à la mi-temps, elle l’imposera. Les pauses fraîcheur sont également un mensonge, une pause pour la publicité. Et puis il y a eu l’affaire Balogun. » D’abord sanctionné d’un carton rouge, l’attaquant de l’AS Monaco a vu sa suspension être levée par la FIFA, bien aidé par un coup de fil de Donald Trump, dont le POTUS se vantait.

Coupe du monde à 64 équipes critiquée et « temps révolu » pour Infantino à la FIFA

« C’est la preuve que nous sommes gouvernés par une institution qui agit et décide à sa guise, sans se soucier des autres, sans même prendre en compte – et je ne parle même pas de consultation – le reste du football, poursuit celui qui est dans son dernier mandat à la tête du championnat espagnol, jusqu’à fin 2027. Nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes concernant le calendrier. Et voilà qu’ils veulent organiser une Coupe du monde à 64 équipes. » Critiquant vivement cette initiative, qui semble actée selon le président de la CONMEBOL, Javier Tebas a défendu son pré carré, arguant que c’étaient les compétitions nationales qui soutenaient ce sport.

Pour conclure sa lettre d’amour à la FIFA, l’ancien avocat a fini par dénoncer la réélection probable de Gianni Infantino à sa direction : « Je pense que son temps est révolu. Toutefois, il bénéficie du soutien du système et des fédérations ; il n’y a donc pas grand-chose à ajouter, nan ? Il n’y a pas de candidat d’opposition (pour lui non plus lors de sa réélection à la tête de la Liga, NDLR), personne ne veut se présenter pour perdre d’avance. C’est le système, et c’est un système pourri jusqu’à la moelle. Il ne devrait pas rester, mais la situation actuelle fait qu’il ne partira pas. »

La FFF a déjà choisi son poulain.

La mi-temps d'Espagne-Argentine a duré...

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