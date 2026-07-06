Jürgen Klopp allume à son tour la FIFA dans l’affaire Balogun

Le pressing dantesque que la FIFA est en train de se manger… L’affaire Balogun fait couler de l’encre dans le monde entier. Cette fois-ci, c’est Jürgen Klopp qui a décidé d’apporter son avis sur la question au micro de la chaîne Magenta TV : « Si c’est vraiment le cas (faisant référence à l’intervention de Donald Trump), alors c’est insensé. Le football est à nous, pas à eux. »

Un ennemi de plus pour Infantino

Le potentiel futur sélectionneur de la Mannschaft a également passé un petit message au président de la FIFA, Gianni Infantino, et à Donald Trump. Spoiler : il n’y a aucune louange. « Ces deux personnes, qui ne connaissent rien au foot, ne devraient pas s’en mêler. C’était un carton rouge. Il n’y a pas à discuter. Nous sommes désolés pour Balogun, car il n’a pas fait exprès. Mais c’est ce que dit le règlement. »

Et pour le carton jaune d’Olise ? Que dit la FIFA ?

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