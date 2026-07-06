Oliver Glasner reste sur un banc de Premier League

Le twist d’Oliver. Parti de Crystal Palace à l’issue de la saison dernière, malgré une FA Cup et une Ligue Conférence dans la valise, l’entraîneur autrichien Oliver Glasner vient d’être nommé sur le banc de Nottingham Forest. Le club anglais a officialisé l’arrivée du technicien de 51 ans ce lundi. « Dès mes premières conversations avec le propriétaire et l’équipe dirigeante, il m’est apparu évident qu’ils ont une vision claire pour ce club », a-t-il expliqué dans le communiqué officiel du club.

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De Palace à Forest

Glasner rejoint un club qui a terminé juste derrière Crystal Palace au classement de Premier League la saison dernière (15e et 16e). Pas vraiment un énorme bond en avant sur le papier, donc, mais assez pour repartir sur un nouveau projet avec un effectif qu’il estime plein de potentiel.

Après avoir fait briller les Eagles, Glasner va donc tenter de faire pousser quelque chose à Forest.

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