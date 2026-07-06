Le nouveau club inattendu de Sébastien Haller

Haller nippone. Après une saison plus que délicate à Utrecht avec un seul pion en 36 matchs, Sébastien Haller quitte l’Europe et les Pays-Bas pour s’engager au Japon. L’attaquant ivoirien a signé pour une pige au Sanfrecce Hiroshima et devient le premier Éléphant à jouer pour le club.

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À 32 ans, il n’a pas été retenu pour le Mondial

C’est sur les réseaux sociaux du club que la venue de l’ancien joueur de Dortmund a été officialisée. Le joueur de 32 piges a d’ailleurs adressé ses premiers mots aux fans de Sanfrecce Hiroshima : « Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir rejoindre Sanfrecce Hiroshima. J’ai hâte de rencontrer les gens à Hiroshima, les clubs, les coéquipiers et les fans, et de commencer cette nouvelle aventure avec ma famille. Sans oublier l’humilité et le respect, nous ferons de notre mieux pour atteindre les objectifs du club. »

Absent de la liste des Éléphants pour la Coupe du monde, le héros de la finale de la CAN 2024 a choisi l’exil pour tenter de regagner une place dans la sélection dirigée par Émerse Faé pour les prochains rassemblements.

Une pige avec 30 buts et un retour à l’AJA dans la foulée ?

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