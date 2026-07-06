Pochettino a compté : «99,9 % des gens sont d'accord» pour lever la suspension de Balogun

Et si tout le monde dit de se jeter d’un puits, on le fait ? Si la décision de la FIFA d’autoriser Folarin Balogun à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis contre la Belgique (coup d’envoi ce mardi, 2 heures du matin), a été très mal accueillie en Belgique, Mauricio Pochettino a totalement pris la défense de l’instance dans cette affaire.

Intégrité et éthique ?

Présent en conférence de presse de veille de match, l’ancien coach de Tottenham a mis en avant la morale, « Tous les gens qui aiment vraiment ce sport et qui ont confiance en l’éthique et en l’intégrité célèbrent cette décision, a-t-il estimé, comme le rapporte L’Équipe. Car contre la Bosnie-Herzégovine, on a joué avec 10 hommes pendant 30 minutes, c’est une décision complètement injuste. Mais ce n’est pas seulement parce que je suis le coach de l’équipe nationale que je défends ça. »

Ah bon ? Oui : « 99,9 % des gens sont d’accord, car la décision était injuste. Rudi (Garcia), je le connais, je l’aime, c’est un bon coach, une bonne personne. Bien sûr, il défend son côté, mais je pense que l’intégrité et l’éthique sont des mots importants. Et ce n’est pas la première fois que ça se passe. Il faut célébrer cette décision car elle est juste. » Juste que d’un côté, donc.

Qu’il prenne un autre carton rouge contre la Belgique.