Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo

Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal.

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire

À la question d’une potentielle nuisance de Cristiano Ronaldo dans l’effectif portugais, le milieu de terrain espagnol a simplement répondu par la négative : « J’entends toujours ça, mais ça vient de gens qui ne font pas partie de son équipe, de supporters. Ceux qui font partie de son équipe lui vouent un immense respect. Évidemment, Cristiano est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et il peut faire la différence à tout moment. » Le joueur du FC Barcelone a toutefois été plus incisif au moment d’aborder le milieu de terrain portugais : « Ils ont un excellent milieu de terrain, mais nous aussi, nous avons de très bons joueurs, tant ceux qui débuteront la rencontre comme titulaires que ceux qui seront sur le banc. Je pense que notre plus grand atout, c’est notre effectif très large, composé de bons footballeurs. J’espère que nous pourrons le démontrer lors du match. »

Titulaire contre le Cap-Vert (0-0), Gavi s’est également exprimé sur la portée symbolique de cette nouvelle confrontation face au Portugal qui reste la dernière équipe à les avoir battu aux tirs au but lors de la finale de Ligue des Nations 2025 (2-2, 5-3 T.A.B) : « C’est peut-être une motivation supplémentaire, un atout en plus. Ce match s’est décidé aux tirs au but. Je pense que nous avons été meilleurs lors de cette rencontre, que nous méritions de l’emporter, mais au football, ce qui compte, c’est de marquer le plus de buts. J’espère que, après-demain, nous serons tous bien concentrés et que les occasions que nous aurons seront converties en buts. »

Duel au sommet.

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?