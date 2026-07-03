Pronostic Brésil Norvège : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Brésil – Norvège : analyse, cotes et pronostic Coupe du monde. Notre prono mise sur la victoire du Brésil mais la Norvège peut surprendre, découvrez pourquoi.

Informations clés Le Brésil reste sur 3 victoires consécutives, 0 défaite sur 5 matchs.

La Norvège n’a eu clean sheet sur 5 matchs, mais a inscrit 11 buts.

sur 5 matchs, mais a inscrit 11 buts. Brésil : aucun match sans marquer, 4/5 à plus de 2,5 buts.

Norvège : Haaland co-2 e meilleur buteur du tournoi (5 buts).

meilleur buteur du tournoi (5 buts). Aucune confrontation récente entre Brésil et Norvège.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 80 663 Compétition Coupe du monde Tour / Journée 8e de finale Entraîneur Brésil Carlo Ancelotti Entraîneur Norvège Staale Solbakken

Le Brésil aborde ce huitième de finale de Coupe du monde avec une dynamique statistique solide : trois victoires consécutives, aucune défaite sur ses cinq derniers matchs, et une attaque systématiquement efficace (aucun match sans marquer, 11 buts inscrits). Sous la direction de Carlo Ancelotti, la Seleção n’a toutefois pas toujours affiché une maîtrise totale, comme l’a révélé la victoire arrachée face au Japon (2-1) où un but dans le temps additionnel a été nécessaire. Défensivement, le Brésil conserve une certaine stabilité avec deux clean sheets sur cinq rencontres, même s’il concède régulièrement des occasions. En face, la Norvège, emmenée par Staale Solbakken, s’avance avec un effectif jeune et offensif, mais ne dégage pas la même assurance : aucune clean sheet sur ses cinq dernières sorties et neuf buts encaissés. Statistiquement, les deux sélections affichent une tendance nette aux matchs ouverts (4/5 à plus de 2,5 buts chacune, les deux équipes marquant presque à chaque fois), ce qui laisse entrevoir une confrontation rythmée à East Rutherford.

Le contexte du match

Dans ce huitième de finale Brésil – Norvège, les chiffres penchent pour une victoire brésilienne, mais la Norvège marque toujours. Cette rencontre de Coupe du monde s’annonce donc indécise et ouverte, chaque équipe ayant de solides arguments offensifs à faire valoir. Pour mieux comprendre la dynamique globale de la compétition et la pression sur les grandes nations, vous pouvez consulter notre analyse sur Kylian Mbappé et la France, un brassard de capitaine pour les rassembler tous.

Forme récente du Brésil

Date Domicile Score Extérieur Résultat 29/06/2026 Brésil 2-1 Japon V 24/06/2026 Écosse 0-3 Brésil V 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte V

Le Brésil reste sur quatre victoires et un nul, avec 11 buts marqués pour 3 encaissés. Cette série positive s’est construite contre des adversaires de profils variés, incluant une victoire convaincante contre l’Écosse (3-0) et une gestion plus laborieuse face au Japon (2-1). Offensivement, la Seleção s’appuie sur la régularité de Vinícius Junior, buteur lors des rencontres de groupe, et sur un collectif capable de produire des occasions tranchantes, même dans les fins de match. Défensivement, deux clean sheets témoignent d’une certaine solidité, mais les matchs contre le Japon et l’Égypte montrent que l’équipe peut être mise en difficulté sur transitions rapides. L’absence de match sans but inscrit souligne la capacité constante des Brésiliens à se procurer des situations dangereuses, un atout important dans un match à élimination directe.

Forme récente de la Norvège

Date Domicile Score Extérieur Résultat 30/06/2026 Côte d’Ivoire 1-2 Norvège V 26/06/2026 Norvège 1-4 France D 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal V 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège V 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège N

La Norvège a remporté trois de ses cinq dernières rencontres, pour un nul et une défaite lourde face à la France (1-4) avec une équipe remaniée. L’attaque norvégienne s’illustre par une grande efficacité : 11 buts marqués, aucun match sans but inscrit. Erling Haaland, co-deuxième meilleur buteur du tournoi, et Antonio Nusa, souvent décisif, sont les deux fers de lance d’un secteur offensif toujours menaçant. Cependant, la défense demeure fragile : aucun clean sheet, neuf buts encaissés, et des scénarios où la Norvège doit fréquemment marquer plus de deux fois pour l’emporter. L’équipe a montré sa capacité de réaction en s’imposant contre la Côte d’Ivoire dans un contexte de pression, mais la gestion défensive reste un point d’interrogation face à une attaque aussi régulière que celle du Brésil. À ce sujet, l’exemple du staff algérien, qui a préféré retenir le positif après l’élimination en Coupe du monde, montre combien la gestion mentale est importante dans ce type de compétition (voir l’analyse du staff de Vladimir Petković après l’élimination de l’Algérie).

Historique des confrontations et analyse

Le Brésil et la Norvège ne se sont pas affrontés récemment en compétition officielle ou amicale, ce qui rend ce huitième de finale de Coupe du monde encore plus imprévisible en matière de pronostic.

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► Le pari « Brésil vainqueur » est coté à 1,83, soit une probabilité implicite d’environ 55 %. Cette estimation trouve un appui dans la série de trois victoires brésiliennes et la solidité offensive (aucun match sans but). La Norvège, malgré une attaque prolifique, affiche d’importantes faiblesses défensives (zéro clean sheet, 1,8 but encaissé/match sur la période). Cependant, la régularité offensive norvégienne (cinq matchs de rang avec au moins un but, Haaland en pleine réussite) constitue un vrai contre-argument : le scénario d’un match ouvert ou d’un Brésil mis sous pression n’est pas à exclure.

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Un pari sportif reste soumis à l’aléa, surtout face à une Norvège qui marque systématiquement. Prudence et gestion responsable s’imposent.

Endrick estime qu’il a beaucoup à apprendre d’un remplaçant du Brésil