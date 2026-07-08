Bruno Guimarães dévasté après l’élimination du Brésil

Lourd fardeau pour Bruno. Auteur d’un penalty manqué lors de la débâcle du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde (1-2), Bruno Guimarães est visiblement très touché par cette contre-performance de la Seleção.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le milieu de Newcastle a partagé sa détresse : « J’ai écrit et supprimé tellement de fois que j’ai perdu le compte. […] Le football, qui m’a donné tout ce que j’ai, est responsable de me faire ressentir la pire douleur de mes 28 ans de vie. »

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Un raté historique

Guimarães a tenté tout de même de relativiser son échec, qui est le premier tir au but dans le jeu loupé par un Brésilien en Coupe du monde depuis 1986. « Manquer le penalty et être éliminé en huitièmes de finale, c’est dur, ça fait très mal, mais ça sera un autre obstacle à surmonter, a soufflé l’international auriverde. La première chose que mes enfants ont dite quand je me suis réveillé, c’est : “Papa, on joue au ballon ?” Et j’ai compris que peu importent les mauvais ou les bons jours, le football sera toujours mon grand amour. » Pour rappel, le Brésil n’a plus dépassé le stade des quarts de finale depuis 2014.

Gueule de bois.

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