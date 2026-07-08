S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts

On connaît le programme des quarts de finale

EM
16 Réactions
On connaît le programme des quarts de finale

Ils visent tous le titre suprême. Avec la qualification en toute fin de rencontre de l’Argentine contre l’Égypte (3-2) et celle de la Suisse aux tirs au but face à la Colombie (0-0, 4-3 aux T.A.B.), on connaît désormais l’ensemble des qualifiés pour les quarts de finale.

Embed x.com

Ces oppositions débuteront ce jeudi, avec l’équipe de France qui affrontera le Maroc (22h) pour un remake du Mondial 2022, où la bande de DD s’était imposée en demi-finales. Les champions du monde en titre clôtureront les quarts avec une opposition face aux Suisses.

Le programme complet :

France – Maroc : jeudi 9 juillet, 22h à Boston.

Espagne – Belgique : vendredi 10 juillet, 21h à Los Angeles.

Norvège – Angleterre : samedi 11 juillet, 23h à Miami.

Argentine – Suisse : dimanche 12 juillet, 3h à Kansas.

Les choses sérieuses commencent…

Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde

EM

Commentaires

Les membres ont posté 16 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Boutique SO - Mug

Mug citation Zidane "Je voulais être chauffeur-livreur"

à partir de 12.90€



00
Revivez Suisse - Colombie (0-0)
Revivez Suisse - Colombie (0-0)

Revivez Suisse - Colombie (0-0)

Revivez Suisse - Colombie (0-0)
32
Revivez Argentine - Égypte (3-2)
Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.