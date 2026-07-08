On connaît le programme des quarts de finale

Ils visent tous le titre suprême. Avec la qualification en toute fin de rencontre de l’Argentine contre l’Égypte (3-2) et celle de la Suisse aux tirs au but face à la Colombie (0-0, 4-3 aux T.A.B.), on connaît désormais l’ensemble des qualifiés pour les quarts de finale.

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Ces oppositions débuteront ce jeudi, avec l’équipe de France qui affrontera le Maroc (22h) pour un remake du Mondial 2022, où la bande de DD s’était imposée en demi-finales. Les champions du monde en titre clôtureront les quarts avec une opposition face aux Suisses.

Le programme complet :

France – Maroc : jeudi 9 juillet, 22h à Boston.

Espagne – Belgique : vendredi 10 juillet, 21h à Los Angeles.

Norvège – Angleterre : samedi 11 juillet, 23h à Miami.

Argentine – Suisse : dimanche 12 juillet, 3h à Kansas.

Les choses sérieuses commencent…

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