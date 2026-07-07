L’Argentine a réalisé quelque chose de très grand

Y a de quoi s’enfiler des litres de malbec. L’Argentine a claqué sa remontada pour écarter l’Égypte et filer en quarts de finale : une prouesse des plus louables. Encore menés 2-0 à un quart d’heure du coup de sifflet final, Leo Messi et ses copains n’avaient que 0,6% de chances de se qualifier selon Opta avant la réduction du score de Cristian Romero.

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Sous le signe de l’exception

Et ce n’est pas tout : selon StatsduFoot sur X, il s’agit de la première victoire de l’Albiceleste après avoir été menée par plus de deux buts en Coupe du monde. Ce résultat, les Argentins le doivent notamment à un Lionel Messi des grands soirs : après avoir manqué un peno, le lutin de Rosario y est allé de sa passe dé et de son but.

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Ok mais on n’en veut pas de ce back-to-back !

Messi ressuscite l’Argentine face à l’Égypte