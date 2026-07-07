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Oliver Kahn veut rejouer la finale de la Coupe du monde 2002

ABS
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Oliver Kahn veut rejouer la finale de la Coupe du monde 2002

Tiens, on savait pas qu’il savait rire, Oliver… En marge des nombreuses réactions qui ont suivi l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun décidée par la FIFA, Oliver Kahn y est allé de son petit post, ce mardi matin. À peine rancunier, l’ancien portier de la Nationalmannschaft a demandé à la FIFA d’« d’annuler le carton jaune donné à Michael Ballack lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2002 » avant de magnifiquement renchérir que « tant qu’on y est, on pourrait tout aussi bien rejouer la finale contre le Brésil ».

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Une suspension qui avait coûté cher à l’Allemagne

Pour rappel, le carton jaune qu’avait reçu Michel Ballack lors d’Allemagne – Corée du Sud, avait contraint l’ancien joueur de Chelsea à ne pas pouvoir participer à la finale, pour accumulation d’avertissements. Privée de son maître à jouer, l’Allemagne était passée totalement à côté de la finale, perdue 2-0 contre le Brésil.

So, Donald, Kahn we ?

Au tour du Brésil de se mêler de l’affaire Balogun

ABS

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