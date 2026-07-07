Après avoir reçu une plainte de la FFF, le parquet de Paris ouvre une enquête contre la sénatrice paraguayenne

C’est la moindre des choses. Deux jours après les propos honteux et racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, à l’encontre de Kylian Mbappé, la Fédération française de football (FFF) a décidé de porter plainte auprès du pôle national de lutte contre la haine en ligne, pour dénoncer les propos racistes de l’élue.

Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

La plainte à peine arrivée sur le bureau, le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête pour injure publique « par le fait qu’elle soit prononcée en raison de l’origine, de l’ethnie, de la race, ou de la religion, réelle ou supposée, de la victime ».

Il enquêtera également pour « provocation publique à la haine ou à la violence aggravée par le fait qu’elle est prononcée en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime ». Ces actes répréhensibles par la loi française font encourir à Celeste Amarilla une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.