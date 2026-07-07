Vous descendez à la station « Jude Bellingham » ?

« Hey Jude… Don’t make it bad. » La lune de miel bat son plein entre Jude Bellingham et l’Angleterre. Excellent contre le Mexique et auteur d’un beau doublé pour qualifier les siens en quarts de finale, le joueur anglais a été célébré à Londres, où la station de métro Bellingham (située dans le Southend) a été complétée par « Jude » et ainsi rebaptisée « Jude Bellingham ».

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Direction la Floride

Alors qu’elle aurait dû durer seulement une journée, l’opération a été prolongée jusqu’à dimanche. De quoi envoyer du soutien aux joueurs de Thomas Tuchel pour la suite de cette Coupe du monde. Pour rappel, les Three Lions affronteront la Norvège à Miami, samedi soir à 23 heures. Ils tenteront notamment de rallier les demi-finales et de se rapprocher de leur rêve de ramener le foot à la maison…

Après, toute cette clique devra descendre à l’arrêt Champs-Olise Clémenceau.

Le tableau des quarts de finale se précise