Pronostic Suisse Colombie : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pronostic Suisse Colombie : analyse complète, conseils et cotes pour parier sur la victoire de la Colombie ou le pari moins de 2,5 buts en Coupe du monde.

Informations clés Colombie : 4 clean sheets sur ses 5 derniers matchs, 1 seul but encaissé.

sur ses 5 derniers matchs, 1 seul but encaissé. La Suisse reste sur 3 victoires consécutives, 0 défaite dans le tournoi.

Aucun match officiel récent entre Suisse et Colombie.

Luis Díaz, James Rodríguez et Luis Suárez titulaires pour la Colombie.

Jhon Córdoba forfait, Embolo et Xhaka présents côté suisse.

Infos du match Stade BC Place Vancouver (Vancouver, Canada) — capacité 52 497 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 4 Entraîneur Suisse Murat Yakın Entraîneur Colombie Nestor Lorenzo

La dynamique défensive de la Colombie interpelle avant ce huitième de finale de Coupe du monde : une seule réalisation concédée lors de ses cinq dernières sorties, et quatre clean sheets au compteur. La Suisse, de son côté, reste sur trois victoires consécutives, toutes acquises à domicile, sans jamais rester muette offensivement. L’enjeu est net : une place en quarts, objectif rarement atteint par la Nati à ce niveau, alors que la Colombie vise une seconde qualification de son histoire après 2014. Les effectifs confirment la présence des cadres : côté suisse, Embolo, Xhaka et Akanji figurent dans la composition probable, tandis que la Colombie s’appuiera sur Luis Díaz, James Rodríguez et Luis Suárez, avec le forfait de Jhon Córdoba. Le match se joue sur la pelouse du BC Place de Vancouver, une enceinte neutre susceptible d’atténuer l’avantage du terrain.

Le contexte du match

La solidité défensive colombienne, un atout majeur

Date Domicile Score Extérieur Résultat 03/07/2026 Suisse 2-0 Algérie V 24/06/2026 Suisse 2-1 Canada V 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine V 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse N 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse N

Forme récente

La Suisse aborde ce huitième de finale en pleine confiance, invaincue sur ses cinq derniers matchs et restant sur trois succès consécutifs à domicile. Le secteur offensif s’est illustré avec dix buts marqués (aucun match sans inscrire au moins un but), notamment grâce à Embolo en pointe et à l’éclosion de Manzambi. Défensivement, la marge de progression reste perceptible : un seul clean sheet sur ces cinq rencontres, et quatre matchs où les deux équipes ont marqué. La continuité offensive est rassurante, mais la régularité du bloc défensif sera mise à l’épreuve face à une Colombie très disciplinée.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 04/07/2026 Colombie 1-0 Ghana V 27/06/2026 Colombie 0-0 Portugal N 24/06/2026 Colombie 1-0 RD Congo V 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie V 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie V

La Colombie reste invaincue, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La défense s’illustre particulièrement : un seul but encaissé, et trois clean sheets d’affilée, dont le dernier face au Ghana (1-0). Si l’efficacité offensive n’a rien d’exubérant (sept buts marqués), la capacité à verrouiller le score dès l’ouverture du score ressort comme une constante, portée par la charnière Lucumi-Sánchez et l’activité de Camilo Vargas dans les buts. Luis Díaz et James Rodríguez demeurent les principales menaces dans la moitié adverse, tandis que Luis Suárez, auteur de 28 buts avec le Sporting cette saison, offre des solutions variées devant.

Face-à-face et statistiques clés

La Suisse et la Colombie ne se sont jamais affrontées récemment en match officiel ou amical.

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► Le pari « Colombie vainqueur » est coté à 2,20. Cette cote implique une probabilité d’environ 45 %, ce qui reflète le statut d’outsider relatif accordé à la sélection sud-américaine malgré sa série de quatre clean sheets sur cinq et son invincibilité depuis le début du tournoi. La solidité défensive des hommes de Nestor Lorenzo, associée à la présence de créateurs expérimentés comme James Rodríguez et d’ailiers percutants tels que Luis Díaz, justifie l’intérêt du pari. À l’inverse, la Suisse sort d’une série de trois victoires et n’a jamais perdu dans ce Mondial, ce qui tempère l’optimisme sur une victoire colombienne : l’efficacité offensive suisse et le manque de confrontations directes récentes maintiennent le suspense.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,65. La tendance des cinq derniers matchs de la Colombie plaide en faveur d’une rencontre fermée (un seul match au-dessus de 2,5 buts, quatre clean sheets). La Suisse, elle, reste sur deux victoires 2-0 et 2-1, mais n’a affronté aucune défense du niveau colombien lors de ce tournoi. Rien n’est jamais acquis à ce stade de la compétition.

La Colombie, forte de sa discipline défensive, part avec un léger avantage, mais la régularité offensive suisse laisse ouverte la possibilité d’une rencontre serrée. Un pari engagé, où chaque détail peut peser sur l’issue.

À noter que l’actualité du football ne s’arrête jamais : en Ligue 1, Liam Rosenior vient d’être officiellement nommé entraîneur du Paris FC jusqu’en 2028, une information à retrouver dans cet article.

La Colombie n’a vraiment rien gagné ?