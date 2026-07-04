Les compositions du dernier 16e de finale sont tombées

Les jeux sont faits. Alors que la Colombie et le Ghana vont clôturer cette étape des 16es de finale, Néstor Lorenzo comme Carlos Queiroz ont modifié leur onze de départ par rapport à leur dernier match de poule.

Williams fait son retour, changement de pistons pour les Colombiens

Première de son groupe et pour le moment invaincue, la Colombie s’avance pour son premier match éliminatoire de ce Mondial avec la même ossature pratiquement que lors de son match nul face au Portugal (0-0). Au moment de défier le Ghana pour une place en 8e de finale, Néstor Lorenzo n’a effectué que deux changements : Johan Mojica et Daniel Muñoz remplacent Santiago Arias et Deiver Machado au poste de latéral.

Côté Black Stars, trois changements ont été opérés par Carlos Queiroz qui va recroiser la route des Cafeteros qu’il a coché entre 2019 et 2020. Grand absent lors de la défaite face à la Croatie (2-1), Iñaki Williams fait son retour dans le onze de départ ghanéen en lieu et place de Kamaldeen Sulemana. Caleb Yirenkyi qui avait débloqué la rencontre face au Panama lors du premier match de poule fait également son retour à la place de l’Auxerrois Elisha Owusu. En défense, Jerome Opuku remplace Jonas Adjetey. Le gardien numéro 1 Lawrence Ati Zigi fait également son retour dans les buts des Black Stars après sa blessure contractée lors du premier match face au Panama.

De quoi tenir jusqu’au bout de la nuit.

Les compos :

Colombie (4-3-3) : Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica – Arias, Lerma, Puerta – Rodríguez, Córdoba, Díaz. Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

Ghana (4-1-4-1) : Ati Zigi – Senaya, Luckassen, Opoku, Mensah – Partey – Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo – Ayew. Sélectionneur : Carloz Queiroz.

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