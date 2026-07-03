Pronostic Colombie Ghana : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Dans la nuit du 3 au 4 juillet, à 3h30 du matin, la Colombie et le Ghana s’affrontent pour le dernier 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse du match, la forme des équipes, et notre conseil de pari sur la victoire de la Colombie.

Informations clés La Colombie est invaincue sur ses 5 derniers matchs, avec 4 victoires et 1 nul.

Le Ghana reste sur une seule victoire en 5 matchs.

La Colombie est privée de Mina et Cuesta en défense centrale.

Aucune confrontation récente entre la Colombie et le Ghana.

Luis Díaz est le principal danger offensif de la Colombie.

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité de 69 045 places Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Colombie Nestor Lorenzo Entraîneur Ghana Carlos Queiroz

Après une phase de groupes maîtrisée, la Colombie aborde ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 en position de force. Invaincus sur leurs cinq derniers matchs (quatre victoires, un nul), les hommes de Nestor Lorenzo ont notamment terminé premiers de leur groupe devant le Portugal, confirmant les attentes placées en eux. Leur solidité défensive (trois clean sheets sur cinq rencontres) et leur capacité à marquer dans des moments clés leur offrent un net avantage statistique. En face, le Ghana a connu un parcours plus laborieux, accrochant la qualification parmi les meilleurs troisièmes grâce à une victoire difficile contre le Panama et un nul contre l’Angleterre. Les Black Stars, encadrés par Carlos Queiroz, arrivent avec moins de certitudes et devront composer avec une série de deux défaites et deux nuls sur leurs 5 derniers matchs. La pression du résultat pèsera davantage sur une équipe colombienne favorite mais privée de plusieurs joueurs majeurs en défense.

La Colombie s’avance en favorite grâce à sa dynamique et sa solidité

Forme récente de la Colombie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Colombie 0-0 Portugal N 24/06/2026 Colombie 1-0 RD Congo V 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie V 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie V 01/06/2026 Colombie 3-1 Costa Rica V

La sélection colombienne a confirmé sa montée en puissance depuis le début du tournoi. La victoire face à l’Ouzbékistan (3-1) et la solidité affichée contre la RD Congo (1-0) ont permis à l’équipe de se qualifier avant même la dernière journée, où elle a ensuite contenu le Portugal (0-0). Sur cette séquence, la défense n’a concédé que deux buts en cinq matchs, avec trois clean sheets, alors que l’attaque menée par Luis Díaz et James Rodríguez a fait la différence à plusieurs reprises. Malgré les absences de Yerry Mina et Carlos Cuesta en défense, la Colombie s’appuie sur une base collective solide et la créativité de ses individualités offensives.

Forme récente du Ghana

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Croatie 2-1 Ghana D 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana N 17/06/2026 Ghana 1-0 Panama V 02/06/2026 Pays de Galles 1-1 Ghana N 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana D

Le Ghana arrive à ce stade de la compétition fort d’un match nul solide contre l’Angleterre (0-0) mais marqué par une irrégularité persistante, avec deux défaites et deux nuls sur leurs cinq derniers matchs. L’équipe a également affiché des difficultés offensives, restant muette à deux reprises et ne marquant que trois buts en cinq rencontres. Défensivement, les Black Stars ont enregistré deux clean sheets, mais la tendance générale illustre un manque de tranchant dans les zones décisives, ce qui pourrait peser face à une Colombie plus efficace. La victoire contre Panama (1-0) reste le seul succès récent.

Historique des confrontations

La Colombie et le Ghana ne se sont pas affrontés récemment.

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Le pari « Luis Díaz buteur » est proposé à la cote de 2,65. L’ailier colombien s’est illustré par sa régularité offensive sur la phase de groupes et reste l’un des principaux détonateurs de son équipe. Face à une défense ghanéenne qui a concédé cinq buts en cinq matchs, sa capacité à faire la différence dans les moments clés en fait une option crédible, sans pour autant que le résultat ne soit acquis d’avance.

Aucun pari n’est sans aléa et, même si la Colombie aborde ce huitième de finale avec un statut de favorite, la prudence reste de mise face à la capacité du Ghana à verrouiller le jeu contre des adversaires plus cotés.

En direct : Colombie-Ghana (0-0)