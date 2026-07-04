La Colombie écarte le Ghana et retrouvera la Suisse au prochain tour

La Colombie a beau avoir maîtrisé son sujet, elle s'est imposé face à un Ghana timoré sur le plus petit des écarts grâce à Jhon Arias (1-0). Ce sont donc les protégés de Néstor Lorenzo qui décrochent le dernier billet pour les huitièmes de finale et qui affronteront la Suisse mardi.

Colombie 1-0 Ghana

But : Arias (14e) pour les Cafeteros

Après le Brésil en 2006, l’Uruguay en 2010 et 2022, le Ghana est une nouvelle fois éliminé d’une Coupe du monde par une nation sud-américaine. Cette fois c’est la Colombie de Luis Díaz et James Rodríguez qui a été son bourreau au terme d’une rencontre où les Black Stars n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter leurs adversaires. Ils s’inclinent donc logiquement 1 à 0 malgré l’énorme travail dans les buts de Lawrence Ati-Zigi.

Luis Suárez en dynamiteur

Le début de match des Colombiens a pourtant été mouvementé avec une première frappe concédée dès le coup d’envoi (2e) et la sortie précoce de Jhon Córdoba touché aux adducteurs (8e). Un premier coup dur qui s’est finalement mué en force du côté des Cafeteros. Déjà connu cette saison comme meilleur buteur du championnat portugais avec le Sporting, Luis Suárez a de nouveau fait parler de lui pour ses talents offensifs. Moins de cinq minutes après son entrée en jeu, l’ancien Marseillais s’est joué de la défense ghanéenne sur le côté droit avant d’ajuster un centre millimétré pour Jhon Arias qui a parfaitement conclu l’action pour offrir l’unique but de la rencontre (1-0, 14e). Une performance qui permet au numéro 25 colombien d’être le plus rapide des remplaçants à être décisif dans l’histoire de la compétition.

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Caractérisé par leur force défensive lors de la phase de poule, les Colombiens n’ont pas eu à forcer leur talent pour conserver leur cage inviolée. Les protégés de Carlos Queiroz n’ont jamais vraiment réussi à renverser la dynamique de la rencontre, pire encore sur les huit frappes tentées en un peu plus de 90 minutes, aucune n’a accroché le cadre de Camilo Vargas. Les Black Stars en revanche peuvent remercier leur gardien Ati-Zigi, remis de sa blessure aux adducteurs contractée face au Panama, d’avoir entretenu la flamme de l’espoir d’un éventuel come-back en évitant d’encaisser un deuxième but. Les attaquants colombiens ont d’abord eu du mal à régler la mire, que ce soit Luis Díaz (39e), ou Suárez (42e) avant que le show d’un gardien décidemment pas comme les autres ne débute.

L’actuel portier de Saint-Gall a d’abord fait chauffer ses gants face à Johan Mojica dans le temps additionnel de la première période (45e+1), avant de dégoûter tour à tour Richard Ríos (48e, 90e+6), Gustavo Puerta (55e), Díaz de nouveau (58e), Davinson Sánchez (81e) et enfin Jaminton Campaz au bout du temps additionnel (90e+6). Auteur de sept parades, Ati-Zigi ne s’est incliné qu’une seule fois en seconde période, face à Díaz qui a remporté son face-à-face peu avant l’heure de jeu mais cette fois c’est la VAR qui a volé au secours du gardien des Black Stars en indiquant une position illicite de la part du joueur bavarois (56e). Une victoire finalement logique pour la Colombie qui va donc retrouver pour la troisième fois de son histoire le stade des huitièmes de finale d’une Coupe du monde et affronter la Suisse mardi 7 juillet.