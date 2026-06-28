La Croatie chipe la deuxième place au Ghana

Oui, le Ghana de Carlos Queiroz peut prendre un but. Deux même, comme l'a prouvé ce samedi soir la Croatie pour dominer les Black Stars et leur chiper la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre. Reste maintenant à savoir qui héritera du Portugal ou de la Colombie en seizièmes de finale.

Croatie 2-1 Ghana

Buts : Sučić (31e) et Vlašić (83e) pour les Vatreni // Luckassen (73e) pour les Black Stars

Se retrouver dans un tableau avec la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Maroc, les Pays-Bas et peut-être même le Portugal ou bien tomber dans la partie droite, a priori plus ouverte, avec l’Argentine, le Brésil et l’Angleterre parmi les ogres ? La Coupe du monde sait très bien offrir ce genre de dilemme et ce type de troisième match de poule, dont on ne sait pas trop s’il vaut mieux le gagner, le perdre ou simplement faire en sorte de ne pas le jouer. Ce Croatie-Ghana était l’une de ces rencontres étonnante et que l’on devine un peu chiante. Ne comptez pas sur les Vatreni pour se mettre à calculer dans un Mondial où tout avait mal démarré contre l’Angleterre et où tout ne se terminera pas dès les poules, les Croates sortant deuxièmes avec une nouvelle victoire (2-1) après celle étriquée contre le Panama. En route pour les seizièmes, messieurs !

La Croatie est toujours là À Philadelphie, les Croates se retrouvaient devant une question à laquelle ni le Panama ni l’Angleterre n’avaient réussi à cocher une bonne réponse après plus d’une heure et demie de réflexion : comment marquer un but aux Black Stars du verrouilleur professionnel Carlos Queiroz ? Nikola Vlašić n’était pas loin d’y répondre, son pétard trouvant le poteau de Benjamin Asare (17e), et dévoilait peut-être au passage un premier indice : tentez votre chance de loin, pour voir ! Bien noté par son coéquipier Petar Sučić, trouvant le bon angle à 20 mètres pour enfin faire plier la défense ghanéenne et son dernier rempart (1-0, 31e). Un but de loin, un de plus (un record depuis l’édition de 1994, selon Opta). Ce n’était jusque-là pas un grand match, mais la Croatie méritait bien cette récompense et la timide réaction de l’Auxerrois Marvin Senaya ne suffisait pas à remettre le Ghana dans le coup. Avec deux changements à la pause, les hommes de Queiroz sont revenus avec plus d’énergie, obligeant Ivan Perišić et Luka Modrić à lâcher des gestes défensifs soit très chanceux soit très jolis (demandez cela à Jordan Ayew qui a vu débouler un quadra devant lui dans la surface). Le Ghana a fini par revenir, remerciant le Lyonnais Ernest Nuamah pour son coup de patte génial sur un coup franc excentré repris en mode opportuniste par Derrick Luckassen pour une égalisation célébrée après quasiment cinq minutes de check VAR pour un hors-jeu qui n’avait rien à avoir avec le but (1-1, 73e). Ce qui n’a pas refroidi Asare, immense sur une frappasse de l’entrant Pašalić (82e), au contraire de sa défense, endormie pour laisser Vlašić planter le but de la gagne de la tête (2-1, 83e). Au Ghana la partie droite du tableau pour se frotter à la Colombie ou au Portugal ; à la Croatie la partie gauche pour se frotter à la Colombie ou au Portugal (tout ça pour ça…). Zlatko Dalić l’a peut-être noté dans un tout petit coin de sa tête : il pourrait croiser l’équipe de France de son ami Didier Deschamps en demi-finales. C’est loin, on sait.

Croatie (4-2-3-1) : Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovacić (Marco Pašalić, 78e) – Vlašić (Gvardiol, 88e), Sučić, Baturina – Budimir (Matanović, 66e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Ghana (4-3-3) : Asare – Senaya, Adjetey (Oppong, 46e), Luckassen, Mensah – Partey, Owusu (Fatawu, 46e), Sibo (Yirenkyi, 85e) – Sulemana, Ayew, Semenyo. Sélectionneur : Carlos Queiroz.

Les compositions du choc du groupe L sont tombées